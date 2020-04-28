Мнение: Об ужасах Коммунарки

28.04.2020, 5:15, Разное



Главврач-бородач, “заразивший Путина”

“Вам Путин обещал – пусть вам Путин и дает!” Все сейчас обсуждают нашумевшее вчерашнее интервью с “медсестрой” (на самом деле – санитаркой) из Коммунарки. Скандал получился неслабый – вплоть до того, что сейчас даже сам Проценко, начальник “Коммунарки”, вынужден рассылать пресс-релизы и оправдываться сразу в куче средств массовой информации. Почему так “бомбануло”? По всей видимости, во многом потому, что у “Коммунарки” в глазах широкой публики сложился образ как некоего “элитного” или даже “блатного” медучреждения, в котором типа “все самое лучшее” (и даже главный там чуть ли не к Путину и Собянину дверь ногой открывает).

А тут вдруг, достаточно пару минут послушать, что рассказывает выловленная журналистами бывшая работница, и – батюшки! Да там, получается, такой же бардак, как и везде, если не хуже!

Вкратце суть претензий неизвестной работницы, выполнявшей в Коммунарке функции младшего медперсонала: приходилось работать сразу на несколько ставок, отношение скотское, никаких “путинских надбавок” никому не дали, заплатили за месяц сверхурочной работы по 2-3 суток подряд… 40 тысяч рублей – про остальное сказали “обращайтесь к Путину”. Ну и как везде – не хватает оборудования, средств защиты, людей (бывало, обслуживала одна два этажа). И как вишенка на торте – для таких, как респондентка, не было выделено даже место для приема пищи (именно этот пункт сейчас особенно горячо опровергает пресс-служба Проценко).

Тут важно понимать одну вещь: гнойник, который вскрылся именно на примере “Коммунарки” – на самом деле вовсе не специфика одной отдельно взятой “элитной больницы”; нет – речь об абсолютно системном явлении, которым поражена ВСЯ система здравоохранения в РФ (а на самом деле – вся бюджетная сфера РФ). В чем, если разобраться, причина “бед” участницы ролика? Ее беда – что она не являлась сотрудницей больницы. Она работала фактически санитаркой (младший медперсонал), но формально… вообще не считалась работницей здравоохранения! Почему? А потому что она “по трудовой книжке” – сотрудник некой частной компании “Арни”, которая… просто обслуживает больницу по гражданско-правовому договору.

Именно поэтому работниц компании “Арни” в “Коммунарке”… даже не проверяли на наличие коронавируса, прямо говоря – “а вы не наши”. То есть санитарки, которые обслуживают в буквальном смысле СОТНИ больных (разносят им еду, убирают из-под них утки, подмывают и т.п.) оказываются “в слепой зоне”, Больница их… в упор не видит. Они “ничьи”! Соответственно, по бюрократической логике им не полагается также никаких доплат и надбавок. С точки зрения Системы они просто какие-то приблудные “уборщицы”.

И это – вовсе не какая-то “самодеятельность”. Это называется “перевод на аутсорс” – абсолютно осознанная и очень жестко проводившаяся в жизнь политика Минздрава РФ еще со времен, когда ни о каком “ковиде” никто и не слыхивал. Другими словами – это та самая пресловутая “оптимизация здравоохранения”.

В прошлом году был вал публикаций в СМИ по этой проблеме (например, в “Огоньке”): дело еще в том, что санитарок по всей стране насильственно СОКРАЩАЛИ! Это была прямая федеральная политика: Минздрав использовал все средства, чтобы ЗАСТАВИТЬ больницы по всей стране сократить к чертовой матери чуть ли не весь “младший медперсонал”. Больницы изворачивались таким образом – они массово, по всей стране, начали переводить медсестер… в уборщицы. И при этом их уговаривали “продолжать выполнять” функции еще и медсестер – “хоть как-то”. Резон для “бюджета” был простой: уборщицы уже не относились к “медперсоналу” – то есть они уже не могли претендовать ни на какие надбавки и льготы, положенные медикам.

Вот например – 2019 год: “Первую попытку уволить больше 100 из 145 санитарок анжеро-судженской городской больницы руководство учреждения предприняло еще в феврале — явно не рассчитывая, что кто-то будет протестовать. Аналогичная оптимизация уже прошла в областном центре, там проблем не возникло.

«В Кемерово все провели спокойно, между собой люди, конечно, возмущаются, но открытого недовольства никто не высказывает», — говорит младшая медсестра родильного отделения анжеро-судженской больницы Марина Агаркова. Она и еще 24 медработницы уходить со своих должностей отказались: они уверены, что больница пытается сэкономить на персонале и сокращает именно медработников, размер зарплат которых защищен «майскими указами», чтобы потом нанять на работу тех же самых людей, но уже без гарантий — на должности уборщиц.

По плану руководства больницы уволить предполагалось 106 младших медсестер и санитарок — именно такому числу работниц пришло этой весной уведомление о сокращении штата. Предложена была и альтернатива: тем, кто напишет заявления по собственному желанию, обеспечивалось место уборщицы в этой же больнице” https://meduza.io/feature/2019/05/16/gordost-mozhet-i-gordost

Или: “Бунт санитарок. Как из-за “майских указов” медработников переводят в уборщицы”

https://www.bbc.com/russian/features-48256878

То есть – просто повышвыривали с работы всех санитарок, “бунты” подавили – и вуаля: теперь вместо них – аутсорсные фирмы типа этой “АРНИ”. Собственно, то же самое делается везде, где большим ведомствам надо избавиться от кадровых работников, просто потому, что они “слишком дороги”. Например, на РЖД это тоже происходит уже много лет: там, где раньше, скажем, на ремонте путей работали кадровые железнодорожники, теперь те же аутсорсные фирмы: люди выполняют те же тяжелые работы, таскают шпалы и т.д. – но никаких льгот, доплат и раннего выхода на пенсию не имеют, а ОАО РЖД им в принципе ничего не должно. Профит!

В общем, оптимизировали славно – но вот в период эпидемии получается какая-то ерунда: “вдруг” оказывается, что в больницах полно НЕБОЛЬНИЧНОГО персонала! Который вовсю соприкасается с больными, значит, потенциально находится в зоне риска и сам при этом представляет опасность… но при этом к Минздраву как бы не имеет отношения, “сам по себе” и вольная птица. Невыгодно и нелепо вдвойне: во-первых, Минздрав, даже если бы хотел, НЕ МОЖЕТ этих людей никак поощрять и привлекать (максимум – он может платить больше денег “компании АРНИ”, но куда направят деньги хозяева компании – дело только их совести); и во-вторых – Минздрав не может никак особо за этими людьми и следить, то есть они становятся серьезным фактором риска не только для больниц, но и вообще для всех граждан (так как живут не как врачи, а где придется, на работу в больницу ездят в общественном транспорте и т.д.)

Все это есть в интервью, которое в ролике. И, боюсь, оперативно выпущенное “опровержение” Дениса Проценко в этом вопросе ничего не прояснило и не опровергло. Факт один: оптимизация младшего медперсонала оставила огромную ДЫРУ в системе борьбы с эпидемией. И через эту дыру хлещет инфекция – в обе стороны.