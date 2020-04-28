Мнение: Останки “Армении”

28.04.2020, 5:10, Разное

Первые кадры найденного специалистами МО РФ теплохода "Армения", который был потоплен нацистским торпедоносцем в 1941 году, в результате чего погибло https://colonelcassad.livejournal.com/3052876.html огромное количество людей, многократно превзойдя число жертв на "Титанике". "Армения" была найдена https://colonelcassad.livejournal.com/5814821.htmlна глубине 1,5 километра в 18 милях от побережья.

"Армения" вернулась из небытия и теперь мы знаем место ее упокоения.