Трамп знает о состоянии здоровья Ким Чен Ына

28.04.2020, 4:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что знает, как обстоят дела у Ким Чен Ына, и надеется, что с ним все в порядке. Такое заявление президент США сделал после нескольких дней спекуляций о здоровье северокорейского лидера.

«Я не могу вам точно сказать», – сказал Трамп, когда его спросили о состоянии здоровья Ким Чен Ына на пресс-конференции в Белом доме. – «У меня есть очень хорошая понимание ситуации, но я не могу сейчас об этом говорить. Я просто желаю ему всего хорошего».

«Я надеюсь, что он в порядке. Я знаю, как у него обстоят в общем. Посмотрим – вы, вероятно, услышите что-то в не столь отдаленном будущем», – сказал Трамп.

Напомним, что Северокорейский лидер Ким Чен Ын в последние недели не появляется на публике, что породило множество слухов о причинах его исчезновения: в числе версий называются различные проблемы со здоровьем, самоизоляция из-за коронавируса, ранение в ходе неудачного ракетного испытания и даже смерть.

И таблоиды, и уважаемые издания всего мира озвучивают различные версии, однако ни одна из них не получила подтверждения.

В последний раз 36-летнего Ким Чен Ына видели на партийном мероприятии в Пхеньяне 11 апреля.

Слухи начали появляться после того, как он пропустил публичное празднование дня рождения своего покойного деда 15 апреля.

Северокорейские власти не реагируют на эти слухи. Государственные СМИ лишь вскользь упоминают, что лидер по-прежнему занимается государственными делами.

Южная Корея опровергает сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына, заявляя, что у нее достаточно разведданных, чтобы утверждать, что никаких необычных тенденций в Северной Корее не отмечено. По словам Сеула, северокорейский лидер здоров и с 13 апреля находится в районе Вонсан.