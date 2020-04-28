Дональд Трамп: «Тест на коронавирус не будет проблемой»

28.04.2020, 4:55, Новости дня

Во время брифинга, посвященному коронавирусу, президент Трамп заявил, что решения администрации в вопросе борьбы с пандемией помогли снизить количество жертв.

«Мы потеряли много людей, но, если вы посмотрите на первоначальные прогнозы – 2,2 миллиона – мы, вероятно, приближаемся к 60-70 тысячам и это слишком много. Смерть одного человека слишком много. И я думаю, что мы приняли действительно много хороших решений. Важным решением было закрыть границу или запретить въезд людям из Китая, очевидно, помимо граждан США, которые должны были приехать. Я не мог сказать, что “вы не можете приехать, вы не можете вернуться в свою страну”. Я думаю, что мы приняли много хороших решений», – заявил президент США.

Советники Трампа утверждают, что брифинги с его участием, проводимые почти каждый день в течение месяца, стали показывать президента в неблагоприятном свете, особенно после того, как в четверг он спросил экспертов в области медицины, могут ли дезинфицирующие средства, которые убивают вирус на поверхностях, использоваться для лечения пациентов.

Некоторые республиканцы опасаются, что Трамп наносит своим перспективам по переизбранию больше вреда, чем пользы из-за брифингов, которые часто превращаются в споры с журналистами, и приводят к падению оценки его деятельности на посту президента, в то время, когда она должна набирать обороты.

Белый дом объявил в понедельник утром, что брифинг будет отменен, но позже внес его в расписание президента.

По словам помощников президента, Трамп хотел поговорить о новых рекомендациях по тестированию на коронавирус, поскольку администрация пытается удовлетворить потребности губернаторов и лидеров бизнес-сообщества, которые стремятся открыть экономики штатов.

В качестве ответа на обвинения демократов, что он не сделал достаточно для расширения тестирования, Трамп пригласил на брифинг руководителей крупных предприятий розничной торговли, которые проводят тесты в своих помещениях, и руководителей компаний, производящих тесты.

«Мы продолжаем быстро расширять наши возможности и уверены, что у нас достаточно тестов, чтобы начать открытие экономики. Мы хотим открыть нашу страну, и тестирование не будет проблемой», – заявил Трамп.

Высокопоставленные чиновники администрации заявили, что федеральное правительство отправляет достаточное количество тестов и сопутствующего оборудования во все 50 штатов, чтобы покрыть взятие анализов в май и июне.

По словам чиновников, это позволит провести обследование не менее 2% населения.

«В мае и июне мы проведем больше тестов, чем сейчас на сегодняшний день», – заявил один из официальных лиц агентству «Рейтер», выступая на условиях анонимности.

К настоящему времени в США проведено около 5,4 миллиона тестов на коронавирус.