Мнение: Лукашенко предлагает: вместо Дальневосточного гектара берите гектар “Чернобыля”

28.04.2020, 4:42, Разное

Вам как Батька Александр Грыгорьевич Лукашенко? Нравится? Производит впечатление, правда же?! Банька, трактор, 40 граммов. Дальневосточные гектары не всем достались. Так он предлагает раздать людям (и натурализованным россиянам тоже) землю так называемой “зоны отчуждения”. Говорит, что там и можно и нужно жить. Он субботничек устроил там, где счетчики Гейгера зашкаливают, со шпицем под мышкой, а потом сказал, что белорусы, которые не поддались “коронавирсному психозу”, “должны и могут жить” в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В общем, призвал эти земли осваивать. Если этим людям коронавирус не страшен, то и радиация тоже. Логика прослеживается. Но в Бресте люди на митинге шли в масках и орали: “Лукашенко, уходи!” Жить что ли хотят? Вечно что ли?

Президент предложил земли раздать. Поселить там людей. Хорошее же предложение. Землю – крестьянам. Заводы – рабочим.

Но главное, создавать там различные производства. Что-то, правда, продукцию оттуда в Россию завозить не хочется.

«Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять?”, – сказал также он.

И добавил, что ни гектара земли нельзя бросать. Нельзя, и все. Надо осваивать. Вопреки науке, понимаешь.

У меня, кстати, есть один упертый читатель Дима, регулярно критикующий Россию и ее власти, он и так живет на этих самых землях в Белоруссии. Настаивает, что надо называть страну Беларусь. Но, судя по его высказываниям, радиация опасна для человека. А ни он, ни президент Лукашенко шапочки из фольги не носят. При этом если вам не достался дальневосточный гектар, вы можете поехать в Белоруссию, получить гражданство, и начать осваивать земли “заповедной зоны”, которая еще и горит время от времени – и радиацией то накроет, то отпустит – по Диме, да и по Батьке, это заметно. Хотя я к обоим отношусь с симпатией – такие люди просто. “Ни один гектар” у Батьки не пропадет. Даже радиоактивный могильник. Истинно народный президент. Если народ уцелеет на могильнике, конечно.

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