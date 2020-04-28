 

Зеленский анонсировал снижение ставок по ипотеке до 10%

28.04.2020, 4:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение процентных ставок по ипотечным кредитам до 10% годовых. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам”, – сообщил Зеленский.

Кроме того, президент приветствовал решение Национального банка о снижении учетной ставки до 8%.

“Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, все мы с нетерпением ждем такого решения”, – отметил он.

О намерении добиться снижения ставок по ипотеке до 10% Зеленский говорил еще в феврале 2020 года. 

“Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально”, – отмечал он.

Портал “Минфин”, специализирующийся на экономических новостях, писал, что на начало 2020 года размер ставок по ипотеке в Украине составлял от 18% до 25%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / МВФ и Украина договорились по законопроекту, который запрещает возврат “ПриватБанка” Коломойскому – СМИ

09.04 / Le Figaro – кризис 2008 года поместил глобализацию в кому, а коронавирус похоронил её окончательно

15.04 / Страны G20 выделят на помощь уязвимым странам более 200 млрд долларов

26.04 / В больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19

09.04 / Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС

22.04 / Ермак подтвердил, что Уманский будет его советником и займется “схемами” на таможне и в налоговой

09.04 / Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 за 2020 год

24.04 / Потери как во Вьетнамской войне: коронавирус убил 50 тысяч американцев

30.03 / Коронавирус спровоцировал рекордное снижение экономических настроений в еврозоне

17.04 / Трамп обсудил пандемию коронавируса с лидерами «Большой семерки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска