Зеленский анонсировал снижение ставок по ипотеке до 10%

28.04.2020, 4:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение процентных ставок по ипотечным кредитам до 10% годовых. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам”, – сообщил Зеленский.

Кроме того, президент приветствовал решение Национального банка о снижении учетной ставки до 8%.

“Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, все мы с нетерпением ждем такого решения”, – отметил он.

О намерении добиться снижения ставок по ипотеке до 10% Зеленский говорил еще в феврале 2020 года.

“Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально”, – отмечал он.

Портал “Минфин”, специализирующийся на экономических новостях, писал, что на начало 2020 года размер ставок по ипотеке в Украине составлял от 18% до 25%.