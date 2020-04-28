 

В Нидерландах коронавирусом заразились норки, две фермы изолировали

28.04.2020, 4:31, Новости дня

Впервые выявлено заболевание коронавирусом у норок, животные заразились на двух фермах в южной части Нидерландов. Об этом 26 апреля сообщило министерство сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов страны.

У норок проявлялись различные симптомы, включая проблемы с дыханием.

“Поскольку у некоторых сотрудников обеих ферм были симптомы коронавируса, предполагается, что люди заразили животных. Предыдущие исследования показали, что хорьки, а следовательно, и норки чувствительны к COVID-19”, – рассказали в ведомстве.

Власти запретили вывоз животных и их навоза за пределы предприятий, территорию оцепили. Министерство рекомендует местным жителям не ходить и не ездить на велосипеде в радиусе 400 метров вокруг ферм, пока не станут известны результаты исследований проб воздуха и пыли.

У инфицированных животных, а также работников взяты анализы; это важно для понимания того, как распространяется и протекает заболевание в условиях межвидового заражения. При этом возможность передачи коронавируса от норки к человеку, исходя из имеющихся знаний, исключена, отметили в аграрном ведомстве.

Случаи инфицирования коронавирусом встречались среди домашних животных. В Гонконге от своих хозяев заразились две собаки, а в Бельгии – кошка. Первый случай передачи вируса от человека дикому животному был зарегистрирован в зоопарке Нью-Йорка в апреле: заболела малайская тигрица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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