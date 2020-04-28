 

Первичный рынок легковых авто в Украине в первом квартале 2020 года упал более чем вдвое – “Укравтопром”

28.04.2020, 4:30, Новости дня

Первичный рынок легковых автомобилей в Украине в первом квартале 2020 года упал более чем вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает “Укравтопром”.

С января по март этого года украинцы приобрели и поставили на учет 99,8 тыс. машин. Из них 20,3 тыс. – новые, 79,5 тыс. –  растаможенные бывшие в употреблении иномарки.

Отмечается, что на статистике отразилось резкое снижение числа регистраций импортируемых авто с пробегом.

“Годом ранее в стране действовали льготное растаможивание и легализация так называемых евроблях, в результате чего показатели регистраций подержанных машин тогда были беспрецедентно высокими”, – подчеркнули в “Укравтопроме”.

Помимо этого, сказалось приостановление регистрации б/у машин в связи с карантинными ограничениями.

В то же время число регистраций новых автомобилей за первые три месяца 2020 года выросло на 11%.

Наиболее популярным среди новых авто в первом квартале этого года стал Renault Duster (куплено и поставлено на учет 1479 машин). Лидер среди подержанных автомобилей – Volkswagen Passat (4684 шт.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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