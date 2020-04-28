Смертельный симптом COVID-19 начали успешно лечить средством от артрита

28.04.2020, 4:25, Новости дня

Проведенные во Франции клинические испытания лекарства от ревматоидного артрита показали его эффективность в борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов вызываемого коронавирусом заболевания — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом.

Считается, что у пациентов с COVID-19 гиперцитокинемия иммунологического происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и летальному исходу. Первые результаты клинического испытания касаются выборочного контролируемого исследования с моноклональным антителом, которое блокирует рецептор цитокина интерлейкин-6.

Проводимое исследование охватывает 129 пациентов, 65 из которых, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а еще 64 выполняли роль контрольной группы, получая только обычное лечение, предает ТАСС. В качестве критерия метода учитывалась необходимость в искусственной вентиляции легких или смерть пациента спустя 14 дней после начала исследования. По итогам наблюдений, данный критерий был достигнут у значительно меньшей части пациентов из группы, получавшей препарат от ревматоидного артрита.

Цитокиновый шторм — последствие реакции иммунной системы, возникающей из-за неправильной и чрезмерной выработки информационных молекул – цитокинов. Эти клетки активируют рецепторы, которые дают организму сигнал к выработке веществ, растворяющих не только зараженные, но и здоровые ткани. В случае с вызываемой коронавирусом пневмонией это приводит, в частности, к отеку легких.

Как сообщалось, вспышка вызываемого коронавирусом нового типа заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Позже она распространилась на большинство стран мира, и уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

