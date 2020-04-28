Издевательство или спасение: в Сети возмутились “избиением” стаи буревестников сахалинскими моряками

28.04.2020, 4:25, Новости дня

Сотни черных птиц на палубе ледокола, вокруг — море, но возвращаться в природную среду они почему-то не спешат. Видео из Сахалина, а точнее из порта в Холмске, которое вызывает массу вопросов. На некоторые уже есть ответы. Как стало известно, на этих кадрах — нештатная ситуация на борту судна-снабженца. Именно туда внезапно приземлилось множество серых буревестников.

Однако обратный путь для них оказался закрыт. Как поясняют орнитологи — всё дело в особенностях строения крыла, из-за которых птицы не смогли взлететь "с ровной поверхности палубы". Так что, по сути, они оказались в заложниках у моряков, при этом мешая экипажу работать. В итоге, для того, чтобы начать разгрузку в порту, было принято решение — попытаться вернуть птиц в море. Но к методам есть некоторые замечания.

Судя по другим роликам, непрошенных гостей просто смели метлой. В процессе, как пишет местная пресса, часть птиц могла погибнуть. В сахалинском министерстве экологии уже заявили, что поведение команды "гуманным назвать трудно". И, тем не менее, пока непонятно — был ли и в самом деле нанесен какой-либо ущерб буревестникам. Ну а почему такая ситуация вообще оказалась возможна и главное — как все таки правильно действовать?

Итак, сотни буревестников в понедельник ночью приземлились на судно "Витус Беринг", стоявшее в морском порту Холмска на юге Сахалина. Птицы заполонили всю палубу. Моряки сняли нашествие пернатых на видео. Буревестники мешали погрузке. Однако улететь самостоятельно не могли. В итоге, птиц просто-напросто столкнули с палубы. Насколько гуманным было такое решение, разберется сахалинская природоохранная прокуратура. Но орнитологи считают, что, по сути, другого способа прогнать птиц не было.

"Ну, насчет "грубо" не знаю. Но да, скидывать с палубы, именно так и надо, да. Именно так. Ну, смахнуть или подбросить в воздух соответственно. Но, конечно, лучше дать посидеть, коли птицы сели, они отдохнут. Там пару часиков дать им посидеть, если есть возможность. Они посидят. И дальше уже отдохнувшие спокойно летят", — поясняет Сергей Харитонов, ведущий научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, доктор биологических наук.

Буревестники на самом деле очень хорошо умеют летать. Практически всю свою жизнь они проводят, паря над океанами и морями, сутками лавируя в воздушных потоках. Этот вид птиц не нуждается в суше, как в постоянном месте обитания. Они могут делать короткие передышки прямо на воде, и способны спать прямо в воздухе!

Крыло буревестника представляет собой непостижимый образец для техники. Аэродинамика полёта сложна и известна лишь в общих чертах. Слишком уж много тонкостей в этом вопросе! Во время полёта меняется положение маховых перьев, меняется площадь крыла, его кистевая и основная части двигаются с разной скоростью и под разными углами.

Крылья у буревестников мощные. Чего не скажешь о лапах. Настоящее слабое звено! Они настолько маленькие и расположены так близко к хвосту, что птицы даже не могут стоять на них – им приходиться опираться на крылья и грудь. Поэтому буревестник может взлететь, только пикируя с большой высоты или ловя порывы ветра над поверхностью воды.

"Со своих островов они тоже с земли не взлетают. Они идут пешком целыми толпами. Гнездятся в норах. Вылезают из нор. И вот эта компания, большие целые потоки, ищут тропинки на островах, идут к ближайшему обрыву и по очереди все сбрасываются и взлетают", — продолжает Сергей Харитонов, ведущий научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, доктор биологических наук.

Буревестники относятся к типу так называемых динамических парителей. Они используют особенности горизонтальных потоков воздуха над океаном. Дело в том, что у поверхности воды и на высоте ветер дует с разной скоростью. Так при семибалльном шторме скорость ветра на десяти метрах от воды составляет 15 м/с, и лишь 10 м/с — на высоте один метр. Учитывая этот фактор, буревестник периодически поднимается и опускается, набирая горизонтальную скорость в более быстрых верхних слоях воздуха и вертикальную — в нижних слоях, за счёт большей, чем у окружающего воздуха, скорости полёта.

И это не единственные уловки, которыми пользуются эти морские птицы. Буревестники (впрочем как и альбатросы, чайки и пеликаны) при полёте постоянно балансируют на наветренной стороне волны. А когда волна заканчивается, птица двигается по инерции, разыскивая новую волну.

Поэтому особого выбора, кроме как прогнать буревестников с судна, у моряков и не было. С палубы без посторонней помощи они бы так и не взлетели.