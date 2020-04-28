 

Число жертв коронавируса за сутки – 98, инфицированы 1868 человек

28.04.2020, 4:15, Разное

За сутки в Китае новой коронавирусной инфекцией заболели 1,868 человек, количество смертей – 98. Всего зараженных в стране 72,436, выздоровели более 12000 человек.

Количество зараженных новым коронавирусом во всем мире 73335 человек, общее количество смертей – 1873, согласно данным Центра системной науки и инженерии Университета Джона Хопкинса

Вчера на борту круизного лайнера Diamond Princess была диагностирована коронавирусная инфекция у гражданки России.



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