Мнение: Новая норма

28.04.2020, 4:12, Разное

«Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность», – сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале«Россия-1».

Суверенная демократия умерла, да здравствует "новая нормальность".

Примета времени – на передний план начинают выдвигаться врачи. Именно они провозглашают вполне политические лозунги и установки. Точнее – им доверяют их провозглашать.

По всей видимости, современный фашизм будет устанавливаться в рамках медицинского террора, где в качестве инструмента запугивания используют фобии и тотальную безграмотность населения в вопросах личной безопасности своего здоровья.

Самый лучший террор – это когда люди сами создают себе рамки, внутри которых они согласны на отмену прав и свобод. Медицина из самой гуманной профессии в таких условиях превращается в мощный террористический инструмент контроля над обществом. Учитывая профессиональный цинизм медиков, переносить его на общественную жизнь обойдется обществу крайне дорого.