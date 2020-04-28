Брэд Питт высмеял заявление Трампа о коронавирусе

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28.04.2020, 4:08, Новости дня

Американский актер Брэд Питт в образе главного инфекциониста США Энтони Фаучи высмеял заявление президента США Дональда Трампа о коронавирусе.

Питт принял участие в скетч-шоу Saturday Night Live. Фаучи сам в шутку просил, чтобы в новом сезоне программы его сыграл лауреат премии «Оскар». Видео сняли с условиях самоизоляции, передает РИА «Новости».

Актер в образе Фаучи прокомментировал слова Трампа о том, что вспышка коронавируса прекратится «как чудо». Питт заявил: «Чудо – это, конечно, замечательно. Кто не любит чудеса?». Однако, по его словам, «они не должны быть планом «А».

Питт также высмеял заявление Трампа о том, что вакцину могут создать «относительно скоро», назвав такую формулировку «интересной».

«Относительно всей истории Земли? Конечно, тогда вакцину найдут очень быстро», – сообщил он.

«Но вот, если вы скажете своему другу, что будете «относительно скоро», а появитесь через полтора года, он будет относительно разгневан», – добавил актер.

Питт поблагодарил Фаучи и всех работников здравоохранения, борющихся со вспышкой коронавируса.

Напомним, число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек.



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