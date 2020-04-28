Мнение: Коронадиверсия?
28.04.2020, 4:03, Разное
Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю в Москве число госпитализированных с пневмонией выросло на 70%.
К сожалению, видимо, я оказался прав, когда 15 апреля написал, что вакханалия устроенная с проверкой пропусков на входах в метро, дорого обойдется москвичам… Видимо, в тот тень в Москве действительно была роведена диверсионная операция.
Или это был просто идиотизм полиции?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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