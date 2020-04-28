 

Мнение: Коронадиверсия?

28.04.2020, 4:03, Разное

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю в Москве число госпитализированных с пневмонией выросло на 70%.

К сожалению, видимо, я оказался прав, когда 15 апреля написал, что вакханалия устроенная с проверкой пропусков на входах в метро, дорого обойдется москвичам… Видимо, в тот тень в Москве действительно была роведена диверсионная операция.

Или это был просто идиотизм полиции?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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