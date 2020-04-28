 

Мнение: Феминистки побеждают

28.04.2020, 3:54, Разное

Ну вот – Регину Тодоренко сожрали. Те, кто смотрит телевизор, наверняка заметили, что Тодоренке “доверили” (видимо, как “Женщине года” от журнала “Гламур”) рекламировать памперсы с участием собственного годовалого ребенка. Дельце наверняка выгодное для молодой мамы – участвовать в рекламной кампании мирового бренда.

Однако в результате скандала, который я давеча подробно описал, жену Влада Топалова не только лишили звания “Женщина года”, но и… Вот заявление от компании “Проктер & Гембл”:

“P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной”.

Дивно, не правда ли. Обеспокоены агрессией в адрес Регины, поэтому прекращаем с ней сотрудничество. Международный политкорректный капитал наносит ответный удар. Фемины, думаю, не успокоятся: их следующая цель – выжить Тодоренко вообще с телевидения, сделать “нерукопожатной”. В идеале – чтобы ее даже в “Орел и решку” побоялись вернуть.

Так что не правы те, кто считает, что “мир гламура” – это всё хиханьки и хаханьки. Тут реальная власть мафии: одно неверное слово – и тебе конец. Партком не шутит.

Источник: Размышления вольного социолога



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