Мнение: Зачем появился Саакашвили

28.04.2020, 3:54, Разное

О возвращении Саакашвили в украинскую политику.

Зачем появился Саакашвили

Очередное пришествие в украинскую политику Михаила Саакашвили, который, будучи гонимым (причем за дело) у себя на родине, аки Агасфер бродит по европейским столицам, пытаясь пристроить свои таланты авантюриста, наглядно показало, что даже такие выпавшие в маргинес фигуры могут быть востребованы «новой/старой властью».

Не то, чтобы Саакашвили был очень сильно нужен Зеленскому. Как утверждает сам Саакашвили, его призыв к своим сторонникам голосовать за Зеленского дал тому от силы 2-3% голосов. Из 76%. Этот вклад микроскопичен, и по сути сам Саакашвили признается, что на Украине он является политическим маргиналом на уровне Ляшко или Тягнибока. Плюс ко всему у него неустранимый конфликт с Аваковым, который в свое время помогал Порошенко изгонять Саакашвили с территории Украины.

Разумеется, дело тут не в незначительном количестве сторонников Саакашвили, на которых Зеленскому и его окружению в общем-то плевать – сейчас от «Слуги народа» отваливаются куда как более солидные куски электоральной поддержки, и это не позволяет рассчитывать на то, что Саакашвили сможет все это компенсировать. Лоббирование назначения Саакашвили идет из-за рубежа, и к этим рекомендациям Зеленский не может не прислушиваться, так же как не может он противиться настойчивым «рекомендациям» МВФ.

В свою бытность президентом, Саакашвили был весьма любим спикерами Республиканской партии США, которые части приезжали в Грузию, расхваливали «реформы Саакашвили», лоббировали перевооружение грузинской армии и подталкивали Грузию к авантюре с ликвидацией Южной Осетии. И даже когда Саакашвили проиграл в ходе Олимпийской войны, его покровители из Республиканской партии всячески купировали неприятные для США и Саакашвили последствия. Разумеется, эта поддержка не была замешана на альтруизме. С одной стороны, Саакашвили рассматривался в Вашингтоне как удобный инструмент для антироссийской политики на Кавказе и закрепления там влияния США и НАТО. С другой стороны, Саакашвили вкладывал немало денег в лоббирование своего «светлого образа» в Вашингтоне через различные лоббистские фирмы, которые осуществляли презентацию «грузинского реформатора» в Палате представителей и Сенате США, где периодически принимались заявления в поддержку Грузии и Саакашвили. Но в 2008-м году ситуация для Саакашвили изменилась. Ставленник республиканцев Маккейн проиграл Обаме на выборах, после чего у Саакашвили начались проблемы. Уровень его поддержки снизился, и в конечном итоге его облик «реформатора» не без поддержки со стороны администрации Обамы был уничтожен в ходе массовых протестов в Тбилиси – вскрытием дела о пытках в грузинских тюрьмах и коррупции в окружении Саакашвили. В итоге Саакашвили был низвергнут, а позднее изгнан из Грузии.

Во время государственного переворота на Украине в 2014 году его вновь достали из чулана вместе с грузинскими снайперами и грузинским политическим десантом. Здесь он выступил как инструмент. Но когда он попытался напомнить о себе, как о «выдающемся демократическом лидере» после отставки Яценюка, США ему отказали при рассмотрении списка кандидатур. Позднее США ничего не сделали, чтобы помешать расправе над Саакашвили со стороны Порошенко. Причина тривиальна – для демократов это «чужая пешка» и, естественно, они поддерживали в этом конфликте тех, кого сами привели к власти. И, разумеется, после того, как к власти пришел тандем Зеленский-Коломойский, а в Белом Доме появился Трамп, ситуация для Саакашвили вновь изменилась. Вынужденный альянс Трампа с «чайной партией» усилил влияние некоторых старых друзей Саакашвили (вроде сенатора Линдси Грэма) на американскую политику.

В администрации Трампа не только весьма прохладно смотрят на ставленников демократов (вроде Порошенко), но и негативно относятся к Коломойскому, которого не стесняются называть врагом американского президента. Об этом достаточно ясно говорил адвокат Трампа Джулиани во время визита на Украину, указывая, что в окружении Зеленского слишком много врагов президента США, имея в виду в первую очередь людей Коломойского.

И на фоне последних размолвок Зеленского и Коломойского, с выпадением из обоймы целого ряда людей Коломойского, начиная с Богдана, республиканские лоббисты, очевидно, пытаются пристроить свою давнюю креатуру на высокую должность, с которой, при необходимости, его можно запустить и на пост премьер-министра, который гарантировано не будет связан с Порошенко и Коломойским, а будет в первую очередь зависеть от своих покровителей в Вашингтоне. И судя по тому, как ведет себя Саакашвили, он, очевидно, полагает, что, как и в случае с «рекомендациями МВФ», Зеленский не сможет сказать покровителям Саакашвили твердое «нет».

Рейтинги Зеленского и Саакашвили в данном случае не важны, здесь мы видим классическую работу групп влияния в метрополии на распределение административных полномочий в контролируемой колонии. Если Саакашвили назначат, это будет в первую очередь победа групп влияния внутри Республиканской партии США. Если не назначат (чему пытается помешать группа Сороса и группы, ориентированные на Демократическую партию и ставящие на победу Байдена осенью 2020-го года), то это будет ситуативное поражение для покровителей Саакашвили, которого снова придется убрать в долгий ящик.

Смешно, но в этой закулисной возне некоторые эльфы пытаются увидеть проблески будущих реформ, которые якобы будет вести Саакашвили, хотя достаточно изучить опыт Грузии или кратковременного губернаторства Саакашвили в Одессе, чтобы понять, что к длительной и системной позитивной работе данная фигура не годится совершенно. Но когда и кого на Украине это останавливало при назначении таких кадров на высокие посты?

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/zachem-poyavilsya-saakashvili/ – цинк