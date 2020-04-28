 

В Москве умерли еще 44 человека, заразившихся коронавирусом

28.04.2020, 3:50, Разное

За последние сутки в Москве умерли 44 человека с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в столице среди таких пациентов достигло 479. Об этом сообщили в оперштабе.

Власти Москвы уточнили, что число госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, количество мест для больных коронавирусом в ближайшие дни будет увеличено с 20 тысяч до 28.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 87147 человек, 794 — умерли, еще 7346 — выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтдать стадион, чтобы вернуть игру. На арене футбольного «Спартака» будут спасать людей

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мнение: ЧП не районного масштаба

31.03 / “Хороший результат”: Трамп высказался о числе умерших из-за коронавируса

05.04 / Польские специалисты разработали препарат, замедляющий заражение коронавирусом

21.04 / “Скоро превращусь в чучело!”: Анита Цой взвыла на карантине

31.03 / Скандалы: Семейный хозяйственник

27.03 / Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

15.04 / Эксперты предупреждают о «двойном ударе» пандемии для людей с деменцией

29.03 / Жительница Китая после ссоры с бойфрендом заявила в полицию, что у него коронавирус

24.04 / Продление карантина из-за коронавируса в России: назван новый срок

06.04 / Мнение: Об истинных причинах жёстких мер властей из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска