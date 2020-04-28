В Москве умерли еще 44 человека, заразившихся коронавирусом
28.04.2020, 3:50, Разное
За последние сутки в Москве умерли 44 человека с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в столице среди таких пациентов достигло 479. Об этом сообщили в оперштабе.
Власти Москвы уточнили, что число госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, количество мест для больных коронавирусом в ближайшие дни будет увеличено с 20 тысяч до 28.
Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 87147 человек, 794 — умерли, еще 7346 — выздоровели.
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Источник: Новая газета
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