США поддержали решение отложить конференцию по ДНЯО

28.04.2020, 3:36, Новости дня

Соединенные Штаты полностью поддерживают посла Густаво Злаувинена в его роли председателя Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и поддерживают его предложение и принятое в последствии решение сторон договора отложить конференцию в свете пандемии COVID-19, заявил Госдепартамент США.

«ДНЯО остается краеугольным камнем международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и основой для международного сотрудничества по мирному применению ядерной энергии и ядерному разоружению, – говорится в заявлении ведомства. – Соединенные Штаты продолжают стремиться к позитивному результату Конференции, при котором страны-участники подтвердят свою приверженность ДНЯО, признают его общие преимущества и вновь выразят приверженность сохранению и укреплению режима ядерного нераспространения. Соединенные Штаты продолжат конструктивное сотрудничество с другими сторонами ДНЯО, чтобы поддерживать и укреплять Договор, в том числе в рамках Конференции, когда обстоятельства позволят ее провести».