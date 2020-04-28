Верховный суд отклонил дело о праве на оружие

28.04.2020, 3:36, Новости дня

Верховный суд США в понедельник отклонил дело, поддерживаемое Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), против ограничений, введенных властями Нью-Йорка в отношении владельцев огнестрельного оружия, перевозящих его за пределами дома.

Существуют и другие дела, которые могут дать большинству суде, придерживаюшегося консервативных взглядов, возможность расширить права на оружие, в том числе решить проблемы с запретом на владение штурмовым оружием в Массачусетсе и округе Кук, штат Иллинойс. Еще ряд дел связан с требованиями к разрешениям на ношение оружия вне дома в Массачусетсе, Нью-Джерси и Мэриленде. В пятницу судьи намерены обсудить в частном порядке, стоит ли рассматривать эти дела.

Судьи в неподписанном решении отклонили диспут, поскольку мера была оспорена отдельными владельцами оружия и отделением NRA в местном суде. В результате власти города отменили распоряжение в июле прошлого года.

Дело было отправлено Верховным судом обратно в суды низшей инстанции, чтобы те определили, могут ли владельцы оружия требовать возмещения ущерба или выдвинуть претензии, что измененный закон все еще нарушает их права. Судья Верховного суда Сэмюэль Алито в порядке особого мнения, к которому присоединились другие судьи, придерживающиеся консервативных взглядов, Кларенс Томас и Нил Горсач, заявил, что дело не было спорным и что городское распоряжение нарушило Вторую поправку.

Судья Бретт Кавано, соглашаясь с тем, что нынешний спор является неоднозначным, заявил в мнении большинства состава суда, что Верховный суд «должен решить этот вопрос в ближайшее время».

Нью-Йорк и ряд групп, поддерживающих законы об ограничении права на оружие, приветствовали решение суда.

«Решение суда было подкреплено здравым смыслом, фактами и законом», – сказал Джеймс Джонсон, глава департамента юстиции Нбю-Йорка.

Администрация президента Трампа поддержала в этом деле владельцев оружия и NRA. Национальная стрелковая ассоциация – мощная лоббистская группа, тесно связана с консерваторами и республиканцами, включая президента Трампа.

Джейсон Уймет, исполнительный директор Института законодательных актов NRA, заявил, что Верховный суд «принял капитуляцию Нью-Йорка» и что опасения среди судей «по поводу нарушений Второй поправки реальны».

«Поскольку этот иск был необходим для того, чтобы заставить власти города признать, что они совершили правонарушение и вынудить их отступить. NRA продолжит эту борьбу по всей Америке», – сказал Уймет.

Сторонники контроля над оружием опасались, что судьи воспользуются этим делом, чтобы расширить права на владение оружием, либо расширив право на владение им для самообороны за пределами дома, либо создав строгий стандарт, который вынудит нижестоящие суды скептически относиться за новыми или существующими законами о контроле над оружием.

Такое решение могло бы поставить под угрозу меры по контролю за оружием по всей стране, среди которых расширенные проверки данных о покупателях и законы о «красных флагах», направленные против людей, которых суды считают опасными, считают юристы.

Рассматриваемое Верховным судом дело касалось лицензий на пистолеты в Нью-Йорке, которые позволяли владельцам перевозить свое огнестрельное оружие только на несколько стрельбищ в пределах города и в охотничьи районы в штате в течение сезонов охоты.

Вопрос о праве на оружие является спорным в Соединенных Штатах, где многочисленные массовые расстрелы в последние десятилетия вызвали призывы со стороны части общества к более строгому регулированию владения огнестрельным оружием и боеприпасов. Ссылаясь на Вторую поправку, NRA и ее союзники оказали сопротивление большинству предпринимаемых мер по контролю над оружием.

Второй окружной апелляционный суд США, расположенный в Манхэттене, постановил, что распоряжение властей Нью-Йорка повышало заинтересованность города в защите общественной безопасности и не нарушало Вторую поправку, что побудило подать апелляцию в Верховный суд США.

Судья Алито написал, что доводы, приведенные городом, были сомнительными, и что есть «повод для беспокойства» по поводу того, как нижестоящие суды применяют прецедент Верховного суда от 2008 года, признавая, что Вторая поправка защищает право человека хранить оружие дома для самозащиты. Судьи в 2010 году распространили это решение на штаты.