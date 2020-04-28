Личное: Дети на «удалёнке»

28.04.2020, 3:35, Разное

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила закрепить за дистанционным обучением правовой статус. Не только на время пандемии, но и в будущем.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней. Оно имеет немало плюсов. Глупо это отрицать.



Министерство образования уже поддержало инициативу Матвиенко.



А вы — нормальные, работающие люди — не зачастую оторванные от народа чиновники, не олиагрхи и их жёны с целым штатом гувернёров в доме, — вы поддерживаете эту инициативу?

Хотели бы, чтобы школьное обучение «на удалёнке» имело такой же статус, что и традиционное школьное обучение?

Признаю: иногда я, как и любой адекватный человек, меняю свои взгляды. Помню, некоторое время назад обучение ребёнка на дому мне казалось хорошей идеей. Теперь, отсидев уже чёрт знает сколько на карантине, мне такая идея кажется негуманной.

Негуманной по отношению к детям.

Когда вокруг ещё не бушевал коронавирус и живого общения в моей жизни было по самые брови, его дефицит меня не страшил. Когда же такого общения не стало, я поняла: оно мне нужно. В объёме, который далеко не ограничивается членами семьи.

И это — я: женщина 38 лет умеренного уровня энергии, увлечённая своей работой, страстно любящая тишину и покой.

А каково ребёнку, которого посадили перед компьютером и сказали: «Учись»?

Мама своими делами занимается, папа — на работе, друзья ходят в нормальную школу, а ты таращишься в монитор. Это хорошее детство, по-вашему?

Мне кажется, любой ребёнок от такого осатанеет и рискует вырасти дикарём.

А вы что думаете? Есть дети? Кто из них — на «удалёнке»? Как они себя чувствуют при этом? Как чувствуете себя вы?

Нравится такая форма обучения? Почему?

Рассказывайте?