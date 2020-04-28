 

Вирусолог дал прогноз по снижению числа новых случаев коронавируса в России

28.04.2020, 3:30, Новости дня

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда в РФ следует ожидать снижения числа новых случаев коронавируса.

Он отметил, что «в последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается». Альтштейн указал, что «последние дни неблагоприятные: 5,8 – 6,1 тыс. заболевших». При этом он напомнил, что «6 тыс. было еще 19 числа». Альтштейн считает, что в РФ «идет некоторая стабилизация». 

«Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний», – приводит его слова РИА «Новости».

Ситуация в России, по его мнению, «близка к плато». Альтштейн считает, что «через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение».

Напомним, медицинский эксперт Лариса Попович заявила газете ВЗГЛЯД, что никакого перелома в борьбе с коронавирусом в России пока не наступило.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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