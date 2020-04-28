CNN – всё не как раньше — пандемия потрясла американскую армию

28.04.2020, 3:18, Новости дня

В условиях пандемии коронавируса Пентагон столкнулся с рядом серьёзных проблем, в число которых входит как бесперебойное тестирование военнослужащих на заражение, так и поддержание боеспособности на должном уровне, пишет CNN. При этом, как отмечает канал, под влиянием пандемии может измениться сама суть задач армии и понимание опасности национальной безопасности, так как новые угрозы США могут исходить вовсе не от РФ или Китая.



Reuters

Два ключевых советника Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом доктора Энтони Фаучи и Дебора Бёркс надели маски и вошли в зал совещаний Пентагона. Там их ждала встреча с председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Майли и вице-председателем Джоном Хайтеном, на которой они должны были обсудить усилия вооружённых сил по борьбе с пандемией, а также защиту от вируса 1,4 миллионов военнослужащих, пишет CNN.

Подобные переговоры говорят о наличии невероятно важной темы, на которой президент США предпочитает не слишком заострять внимание — проблемы боеготовности американской армии в условиях пандемии.

В то время как Америка готовится ко второй волне заражения этой осенью, Пентагон столкнулся со значительными проблемами. В частности, военному ведомству требуются средства, способные обеспечить непрерывное тестирование на вирус, а также возобновляемый запас личного защитного снаряжения. При этом Пентагон осознаёт, что он должен поддерживать должный уровень готовности, учитывая, что вирус может полностью перевернуть геополитическую обстановку и привести к появлению новых неизведанных угроз американской национальной безопасности.

Одним из чётких сигналов, говорящих о том, насколько военных беспокоит нынешняя ситуация, стал тот факт, что министр обороны Марк Эспер ввёл жёсткие ограничения на количество информации, доступной широкой американской публике. Хотя Пентагон и публикует ежедневные сводки о количестве заражённых вирусом военных, ведомство засекречивает информацию, которая, по его мнению, может помочь противникам Вашингтона вскрыть слабые места США в плане боеготовности.

Чувство того, что Пентагон избегает прозрачности, только обострилось, когда стало известно, что Эспер оказался не готов тотчас же согласиться с рекомендацией восстановить в должности капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье. Последний был уволен после того, как он сделал просочившееся в прессу предупреждение о крупной вспышке коронавируса на борту корабля.

Существует много причин полагать, что коронавирусный кризис продолжится. У военных давно есть планы действия на случай пандемии. Когда вирус превратился в серьезную угрозу, Пентагон перевёл тысячи сотрудников на удалённую работу, в то время как многие военные начали носить маски и практиковать социальное дистанцирование. Коронавирус также заставил военных отменить учения и приостановил процесс вербовки рекрутов, параллельно приковав USS Theodore Roosevelt к причалу после того, как у более 800 моряков на его борту подтвердилось заражение.

ВМС США и Центры по контролю и профилактике заболеваний сотрудничают с тем, чтобы определить, каким образом вирус мог распространиться по всему кораблю при условии соблюдения мер изоляции. Более того, тот факт, что 120 моряков, у которых не наблюдалось никаких симптомов коронавируса, на поверку оказались им больны, заставляет задаться вопросом об эффективности нынешней системы тестирования.

На данный момент Эспер уже одобрил план, расставляющий приоритеты в тестировании военных различных должностей. Прежде всего, на коронавирус проверяют военных, ответственных за ядерное сдерживание, а также подразделения спецназа быстрого реагирования на террористические угрозы. Под вторую категорию попадают силы, дислоцированные по всему миру, включая такие страны как Ирак, Афганистан, Сирия и Южная Корея. Следом идут военнослужащие, которых вот-вот куда-то отправят или солдаты, которые должны вернуться на родину. Под следующую категорию попадают все остальные военные.

При этом в рядах вооружённых сил растёт понимание, что сама суть армии США, её задачи и понимание угроз национальной безопасности может кардинально измениться под влиянием пандемии.

«Всё стало как прежде? Нет, я так не считаю», — отметил по этому поводу Майли. По его словам, пандемия означает, что сама природа угроз США начинает меняться. «Есть страны, государства, которые очень хрупки; они либо находятся в состоянии гражданской войны, либо их обществу свойственно внутреннее насилие. В результате вируса COVID-19 создалось существенное давление», — добавил генерал.

Майли полагает, что пандемия провоцирует нестабильность в политически и экономически неустойчивых странах вроде Афганистана, Ирака и Сирии. При этом он подчеркнул, что военным придётся выучить «уроки» прошлого, чтобы они смогли эффективно действовать после пандемии.

Говорить о том, что будет дальше, ещё рано, однако с учётом 700-миллиардного бюджета и масштабной бюрократической машины Пентагону придётся решить ряд вопросов, чтобы избежать классической армейской проблемы, когда огромные деньги идут на разработку оружия в рамках конфликтов, потерявших свою актуальность.

Без всяких сомнений, ведомство по-прежнему должно выполнять такие жизненно важные задачи как ядерное сдерживание или борьба с терроризмом. Однако, как отметил бывший министр обороны США Чак Хейгель, любому человеку, занимающему эту должность, для ответа на будущие вызовы нужно «периферийное зрение».

«Постоянно нужно проверять, что ты делаешь, как ты это делаешь и подстраиваться под текущие вызовы», — заявил он.

Пентагону об этом забывать не следует и действовать в соответствующем ключе, так как следующая крупная угроза может исходить вовсе не от Китая или России. Следующей опасностью может стать ещё одна пандемия, кибератака или даже глобальное потепление, которое нанесёт колоссальный силы удар по армии, делающей ставку на традиционные корабли, самолёты, танки и ракеты, подытоживает CNN.