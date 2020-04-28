В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у автомобилей

28.04.2020, 3:10, Новости дня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3389 об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств.

Текст и другие сопроводительные документы на сайте парламента пока отсутствуют.

Один из авторов документа, народный депутат из фракции “Слуга народа” Евгений Брагарь написал на своей странице в Facebook, что законопроектом предлагается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно из формулы расчета исключается коэффициент возраста автомобиля.

“То есть по действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет и объемом двигателя 1,6 л составляет €1200, а по предлагаемой законопроектом формуле – только €120, или в 10 раз меньше. Такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможивания, когда, покупая авто 2010 года выпуска, будущий собственник не будет уплачивать акциз в 10 раз больше, чем владелец авто 2019 года”, – считает Брагарь.

Он добавил, что законопроект также защищает будущих владельцев грузового транспорта, “ставки акциза на который достаточно приемлемы, но только для авто не старше пяти лет”.

“При ввозе авто старше пяти лет применяется коэффициент 40, а если авто старше восьми лет – то 50”, – отмечает Брагарь.

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По мнению депутата, отмена коэффициентов “в условиях кризиса значительно расширит возможности малого и среднего бизнеса по обновлению автопарка”.

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