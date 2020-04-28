Львовским медикам, инфицированным коронавирусом, выделят по 20 тыс. грн – Садовый

28.04.2020, 3:10, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый распорядился выделить по 20 тыс. грн местным медикам, инфицированным коронавирусом. Об этом он сообщил 27 апреля на своей странице в Facebook.

“Во Львове 27 медицинских работников заболели коронавирусом. Сегодня подписал распоряжение, чтобы каждый из них получил по 20 тыс. грн”, – отметил Садовый.

Также он обратился к мэрам других городов Украины с просьбой помогать медицинским работникам.

“Они спасали наши с вами жизни, рискую своими. Большая просьба ко всеми городским головам, у которых есть такая возможность: помогайте медикам, поддерживайте их материально в это сложное время! Уважаемые медики, вы – наши герои. Мы вас любим и уважаем!” – заявил Садовый.

У Львові 27 медичних працівників захворіли на коронавірус. Сьогодні підписав розпорядження, щоб кожен з них отримав по 20 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які рятують наше життя. #ДякуюЛікарю Posted by Андрій Садовий on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 3 млн человек, 208 тыс. умерли, 878 тыс. выздоровели.

По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.

Во Львовской области зафиксировано 358 случаев коронавируса.