Грузия ослабила ограничения, введенные из-за коронавируса. Заработали такси и продуктовые рынки

28.04.2020, 3:10, Новости дня

В Грузии с 27 апреля начался первый этап ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

“С 27 апреля начался первый этап ослабления ограничений, в рамках которого допускается передвижение на легковых автотранспортных средствах, а также вождение такси; полностью разрешаются онлайн-торговля (оптовая и розничная), услуги по доставке любых продуктов и деятельность открытых аграрных рынков”, – говорится в сообщении.

По словам советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, указанные ограничения снимаются по всей стране, кроме тех муниципалитетов и административных единиц, где установлены жесткие карантинные ограничения.

В силе остается комендантский час, который действует в масштабах всей страны ежедневно с 21.00 до 6.00, отметил Чиковани.

С 21.00 15 апреля был запрещен въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, а также выезд из этих городов на срок действия чрезвычайного положения. С 27-го и 28 апреля, в порядке исключения, допускается въезд и выезд с целью возвращения на фактический адрес проживания.

Согласно разработанному правительством плану, восстановление экономической деятельности в Грузии будет происходить поэтапно, с промежутком в две недели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн, из них 208 тыс. умерли, более 878 тыс. выздоровели.

Первый случай заболевания в Грузии был обнаружен 26 февраля. На сегодня в стране подтверждено 496 фактов инфицирования COVID-19, 149 человек выздоровели, шесть умерли.