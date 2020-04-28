Дурной детектив или примитивная провокация: в Праге поверили русофобскому фейку от “Радио Свободы”

28.04.2020, 3:09, Новости дня

Согласны на диалог в рамках договора о дружественных отношениях и сотрудничестве. Так глава чешского МИДа обозначил перспективы передачи РФ памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Того самого монумента, что ранее в этом месяце был демонтирован решением муниципальных властей Праги.

Формулировка министерства иностранных дел о "диалоге", конечно, довольно зыбкая. Но уже хоть что-то — особенно если вспомнить русофобские выпады отдельно взятых местных политиков. С другой стороны, самой по себе параноидальной русофобии — меньше, увы, не стало. И приобретает она — в том числе, весьма экзотичные формы.

Вот — из свежего. Публикация иностранного агента "Радио Свобода" о том, что Москва якобы развернула некую "подозрительную активность" вокруг чиновников, которые имеют непосредственное отношение к сносу всё того же памятника. Причём аналогичную версию — сейчас вовсю раскручивают и непосредственно чешские СМИ.

Тут очень кстати — комментарий Марии Захаровой: она назвала подобные статьи "фейком и очередным раздражителем в двухсторонних отношениях". А состряпан этот фейковый раздражитель — максимально топорно.

Звучит, как плохой шпионский роман: "три недели назад мужчина с российским дипломатическим паспортом прибыл в аэропорт имени Вацлава Гавела. Он путешествовал с портфелем, в котором мог быть смертельный яд рицин". Знакомые уже страшные сказки про якобы русских "отравителей" в Европе. Чешский журнал "Респект" пытается раскрутить международный конспирологический скандал вокруг сноса монумента маршалу Коневу. Мол, "рука Москвы" тянется к авторам идеи, старосте района Прага-6 Коларжу и мэру Праги Гржибу — и в этой руке — вместо "новичка" теперь — рицин.

"Рицин известный очень растительный яд, военные его отвергли, он не работает через кожу вообще и практически не работает через лёгкие. Остаётся держать человечка за четыре руки и ноги и воткнуть ему туда укол — стоит ли пять человек держать для такого благородного дела? — я не знаю! Приводится единственный на весь мир за всю историю случай," — считает Леонид Ринк, профессор, доктор химических наук.

Это когда в 78-м болгарский диссидент Георгий Марков был убит в Лондоне дробью, начинённой рицином. Считается, дело рук болгарского КГБ, хотя убийцу так и не нашли. Очень колоритный случай, потому что капсулой с токсином в Маркова тогда выстрелили из зонтика. Это что же, мэр Праги и староста Коларж потому с полицейской охраной теперь ходят, что боятся "укола зонтиком" от коварных русских?

"Респект" пишет, что якобы спецагента из аэропорта забрала машина российского посольства. Издание ссылается на некие "свои источники". То есть фактов — ноль. Наши дипломаты называют всё это "примитивной провокацией".

"Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка", — сообщил Николай Брякин, пресс-атташе Посольства РФ в Чехии.

Гржиб и Коларж — в списке, которые РВИО передало в Следственный комитет. Закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом подписан недавно президентом. Если эти персонажи окажутся в РФ — и штраф может быть, и тюрьма. Но отправить агента с чемоданом рицина в Прагу? Они это серьёзно?

"Попытка пересказа очень плохого детектива, для обывателя достаточно, ну а дальше они собственными руками могут сделать и развязку — и получается, что эти два дурака — и мэр Праги, и глава этого шестого района — могли сами себя подставить", — считает Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России.

Русофобия, замешанная на шпиономании — рецепт для Запада не новый. Но очень токсичный, в том числе и для самих его авторов. Тем более, что фейк с рицином не похож на финал мнимой пражской бондианы.