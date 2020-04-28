Напомните ему о Калинине и волхвах: бывший спичрайтер Буша проявил дремучее невежество в знании истории войны

28.04.2020, 3:09, Новости дня

"Чем больше мы молчим, тем больше нашего прошлого будет украдено" — возмущение бывшего главы украинского МИДа в адрес России, которая якобы отбирает у Киева славу за встречу на Эльбе. А еще — "монополизирует победу". В таких выражениях Павел Климкин комментирует совместное заявление Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю годовщины исторической встречи союзников.

Но тут важен даже не сам факт нападок на Россию, а аргументы, которые приводит экс-министр. И главный среди них — хорошо всем известный снимок американского и советского солдата, на котором — запечатлен украинец Александр Сильвашко. О том, что родившийся в Киевской области красноармеец сейчас попадает под декоммунизацию — естественно, не упоминается. Впрочем — это уже нюансы.

Однако — трудно не заметить, что Климкин лишь повторяет тезис, запущенный в эти дни и в Соединенных Штатах. Журналист и помощник экс-президента Джорджа Буша заявил, что юбилей встречи на Эльбе Трампу нужно было отмечать с Владимиром Зеленским. Потому как Советский Союз тогда представляли — "войска Первого Украинского фронта". Очевидно, что перед нами — или дремучее невежество или еще одна попытка исторической манипуляции.

Под постом бывшего американского спичрайтера бывшего же президента США Буша разгорелся ажиотаж. Кто-то откровенно троллит Фрума за необразованность, едко интересуясь — кто тогда воевал в составе Волховского или Калининского фронтов, а кто-то вообще не стесняется в выражениях. Среди них известные американские писатели и журналисты.

Господину Фруму, конечно же, необходимо почитать историю. В том числе — историю создания украинских фронтов. Много интересного, и главное нового думается, он для себя подчеркнет. Например, узнает о том, что отдельно национальных фронтов, как и батальонов, дивизий в Красной Армии не было, в отличие, кстати, от армии Третьего рейха.

Такие высказывания, пусть и бредовые, из уст друзей американцев – это услада для ушей для нынешней украинской власти. Любое упоминание об Украине в исторических документах – автоматически дает им сигнал к началу истерики: они украли у нас победу! Да что там победу — они хотят украсть наш борщ, называя его русским. А борщ может быть только нашим украинским. Доколе?

Но все же слабо верится, что такой персонаж, как спичрайтер, пусть и бывшего президента США, может оказаться таким дилетантом в истории. Как считают эксперты, вполне возможно, что Фрума просто использовала в своих целях нынешняя администрация Трампа.

Понятно, что этот человек совершенно не глупый, и он знал, что он говорит. Здесь используется следующая техника. Для подобных провокационных высказываний находится человек, который медийный, которого можно цитировать, расшарить до адресата. Понятно, что подобные высказывания не мог сказать ни Трамп, ни Помпео, ни кто-либо еще из их окружения. И вот администрация Трампа выбрала такое подставное лицо, которое посеет такую провокацию.

Как считают эксперты, после совместного заявления двух президентов США и России, по поводу годовщины встречи союзников на Эльбе, такая провокация вполне объяснима: мол, неким силам в администрации Трампа очень не нравится даже намек на какое то потепление в отношении двух стран.