Мнение: Матрица конфликтов

28.04.2020, 2:54, Разное

Давайте рассмотрим наконец уже матрицу конфликтов.

Но начнем с самой простой матрицы, двухходовой, потом рассмотрим более сложные, они собираются из простой как конструктор.

Самая простая матрица выглядит вот так:

В этой матрице нет черного и красного полей, есть только серое и розовое.

В более сложных матрицах есть все цвета.

Нас пока будет интересовать розовое и серое поле, потому что в красном поле при конфликтах умеют оставаться только рыбаки, а в черном поле конфликтуют только рапаны.

Для рыбаков представляют интерес более сложные матрицы конфликтов, мы до них тоже доберемся.

А рапанам не нужны никакие матрицы, им сначала надо хотя бы проснуться, а до этого осознать, что они спят.

Матрица – это наглядная система нескольких важных правил для управления конфликтами.

Во-первых. Сила ходов уменьшается сверху вниз по часовой стрелке.

Согласно этому правилу самый сильный ход – это черными в розовом поле.

“Черные” – это не пика как таковая (иногда косяк или скалка), но это ход-вызов. Такой ход в розовом поле дает рост фигуры.

Второй по силе ход – это красными в розовом поле.

“Красные” – это не шар как таковой (может быть и слив), но это ход-согласие. Такой ход в розовом поле дает сохранение фигуры.

Следующий по силе ход – это красными в сером поле. Такой ход дает небольшую потерю фигуры.

И самый слабый ход – это черными в сером поле. Такой ход дает большую потерю фигуры.

Из матрицы видно, что ходов в сером поле лучше вообще избегать, а если и делать ход в сером поле, то красными.

Что касается розового поля, ходить можно как красными, так и черными. Ход черными дает больше выигрыша, но надо быть уверенным, что поле не серое, а именно розовое. Лучше даже красное. Тогда выигрыш будет большим.

В случае любого сомнения лучше ходить красными, а если очень важно ходить черными, надо четко не заступать в серое поле. Тем более в черное.

Во-вторых. Ходы на протяжении всего конфликта суммируются.

Сверху по часовой стрелке: + 1, 0, – 1, – 2.

Ход черными в сером поле может быть только один, после этого вы вываливаетесь из матрицы конфликтов и дальше конфликт развивается стихийно для вас, управлять им вы не можете.

Если вы ходите черными в розовом поле более одного раза, вы выигрываете.

Если вы ходите красными в розовом поле, вы выигрываете, только если ваш партнер ходит красными в сером или черными в сером.

Если вы ходите красным в сером поле, то выигрываете вы только если ваш партнер ходит черными в сером поле.

Теперь самая главная часть.

Что делает ваше поле красным, розовым, серым или черным.

Красное поле – это если и виновником, и зачинщиком конфликта является ваш партнер.

Виновник и зачинщик – это совершенно разные позиции в поле.

Зачинщик – это тот, кто формулирует претензию в любом виде.

А виновник – это тот, кто пытается отжать себе больше территории, чем позволяет его СЗ на этой территории и его вложения.

Красное поле = СЗ + n(ОЗ)

Помните я писала, что считать красное поле = СЗ можно только условно. Вот есть еще n(ОЗ), это выгоды, которые получает второй от участия первого в общей территории. Это не обязательно материальные вложения первого и его полезные услуги, это все выгоды второго. Мы потом будем в этом подробно разбираться. Пока нужно научиться иметь это в виду.

Вот если и виновником и зачинщиком конфликта является ваш партнер, ваше поле в конфликте красное.

Красное поле – это значит, что силы поля на вашей стороне.

Вы можете позволить себе ход черными, потому что вы совершенно правы и наезды на вас несправедливы.

Но вы должны держаться границ этого красного поля, то есть ваш ход должен касаться самозащиты.

Если вам захочется оттяпать еще и компенсацию, вы выйдете из красного поля в серое или черное. И ход ваш получится не в красном поле.

Розовое поле у вас – вы зачинщик конфликта, а виновник – ваш партнер.

Серое поле – если вы виновник конфликта, а зачинщик – ваш партнер.

И наконец, черное поле – если вы и зачинщик, и виновник конфликта.

Если вы хорошо видите границы своей территории, а это бывает, если вы сняли корону и поправили локус, то вы легко решаете конфликты в свою пользу.

Для этого достаточно действовать в розовом, а лучше в красном поле.

Если вышло так, что вы оказались в сером поле, вы должны действовать только красными инструментами и постараться завершить конфликт как можно быстрей.

Специально играть в сером поле – неэкологично. Хотя хищники себе позволяют это иногда ради провокации партнеров.

Рыбаки этого не делают. Но потом мы разберем все виды ходов, чтобы иметь полное представление.

Вот и все для начала.

У этой простой матрицы есть еще много скрытых секретов, но мы пока должны освоить хотя бы главные.

Осваивать будем сейчас в виде игры.

Начинающий ветку описывает конфликт, парный, короткий. Сам конфликт и действия в нем партнеров. А остальные в подветках характеризуют действия каждого в этой паре с точки зрения матрицы конфликтов. Лучше брать реалистичный конфликт, но самый упрощенный, совсем простенький, поменьше условий содержащий. Чем проще примеры конфликтов, тем быстрей мы освоим матрицу, не запутавшись.

Не робейте, это только сначала выглядит сложно, потом вы увидите, как это просто и красиво.

Рыбаки и нерыбы, которых я научила этой матрице, очень любят ее, хотя используют более сложные варианты.

Усложнять будем по мере усвоения.

И когда мы попробуем, я наконец-то разберу задания последнего теста (которые мы разобрали только поверхностно) с точки зрения матрицы конфликтов.

Пробуем?