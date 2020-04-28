Мнение: ОАЭ запустили сценарий с разделом Йемена

28.04.2020, 2:35, Разное

В качестве иллюстрации к последнему материалу про Йеменскую войну https://colonelcassad.livejournal.com/5821710.html

Поддержанные ОАЭ южные сепаратисты провозгласили автономию в Адене, заявив претензию на портовый город и 8 южных провинций. Как уже отмечалось, ОАЭ будет проводить свою сепаратную политику направленную на раскол Йемена. Хуситы в этом ключе будут выступать не только как борцы с иностранной интервенцией, но как и сила сражающаяся за единый Йемен. Само собой, происходящее в Адене будет обострять противоречия внутри саудовской коалиции между Саудовской Аравией и ОАЭ. Саудовские марионетки уже объявили, что считают происходящее мятежом и не признают автономный Южный Йемен. Сепаратисты заявляют, что не будут подчиняться коррумпированному и неэффективному правительству Хади, которое постоянно терпит военные неудачи и не может победить хуситов, а также наладить управление оккупированными территориями Йемена.

Также хуситы выпустили новое видео посвященное наступлению в восточных районах провинции Аль-Джавф, бои переместились в пустынную местность перемешанную с небольшими холмами.

На видео показано действие мотопехотного подразделения хуситов, которое действует при поддержке бронетехники, артиллерии и БПЛА. Показаны кадры удирающих хадистов, брошенные позиции, различные трофеи, пленные и освобожденные поселки.

И просто фотография снайпера хуситов, который явно любит большой калибр.

Также сегодня Хафтар объявил, что ЛНА берет на себя всю полноту власти в Ливии и выходу из соглашений с ПНС. Ставки повышаются, но об этом в отдельном материале.