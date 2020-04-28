«Книга истории не позволяет вырывать из нее страницы».

28.04.2020, 2:31, Разное

В РПЦ отказались убирать мозаику с изображением Путина в храме Минобороны.

Глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин заявил изданию «Подъем», что сбивать мозаику с изображением президента Владимира Путина не будут.

«Его мнение выражает его скромность, но книга истории не позволяет вырывать из нее страницы. Мозаичисты, которые набирают мозаики у нас, у них матери и сестры находятся в Крыму, и они отказались сбивать мозаику, где изображен Путин», — сказал Калинин.

Он также отметил, что соответствующих поручений никто не давал, а президент только высказал личное мнение. По словам протоиерея, если бы Путин как главнокомандующий распорядился убрать мозаику, то такой приказ был бы выполнен. Калинин подчеркнул, что мозаики находятся максимально далеко от алтаря и «это не иконы». Их функция — напоминание о том, что храм воинский.

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Строители главного храма вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке решили нанести на его стене мозаику с изображением Путина, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, Иосифа Сталина и других отечественных политических деятелей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин считает преждевременной попытку таким образом оценить его заслуги.