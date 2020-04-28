Трамп отверг обвинения в намерении перенести выборы

28.04.2020, 2:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп ответил на обвинения со стороны бывшего вице-президента Джо Байдена в намерении попытаться перенести выборы, воспользовавшись пандемией.

Трамп заверил, что «никогда не думал об изменении даты выборов».

«С какой стати я бы стал это делать?», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «ждет этих выборов». Он заявил, что не сам Байден, но «кого-то из людей, кто на него работает» запустил эту «выдумку, пропаганду».

Выборы в США должны состояться 3 ноября. При этом президент не может изменить дату.