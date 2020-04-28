В штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз из-за коронавируса

28.04.2020, 2:18, Новости дня

Штат Нью-Йорк в понедельник отменил президентские праймериз, которые ранее уже были перенесены с конца апреля на 23 июня из опасений создать лишний риск на фоне пандемии COVID-19.

Как заявил один из двух председателей избирательной комиссии штата Дуглас Келлнер, учитывая, что кандидатом от Демократической партии, судя по всему, станет бывший вице-президент Джо Байден, проводить голосование в штате, который стал одним из эпицентров эпидемии в США, представляется «ненужным и легкомысленным».

Напомним, что от Республиканской партии повторно баллотируется президент Дональд Трамп.

Последний из соперников Байдена, сенатор Берни Сандерс, приостановил свою кампанию 8 апреля. Сандерс надеялся, что присутствие его имени в бюллетенях на последних праймериз позволит его сторонникам-прогрессистам выбрать на съезд делегатов со сходными взглядами, чтобы повлиять на политику партии.