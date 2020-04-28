В пригороде Парижа совершен наезд на двух полицейских

28.04.2020, 2:18, Новости дня

В пригороде Парижа автомобиль сбил двух полицейских, когда они проводили рутинную проверку. Из-за полученных травм одного из правоохранителей пришлось ввести в состояние искусственной комы.

В полиции заявляют, что наезд носил преднамеренный характер. Источники в правоохранительных органах отмечают, что на месте происшествия был арестован 30-летний водитель, живущий неподалеку в районе, где на прошлой неделе вспыхнули беспорядки.

Были проведены психиатрические тесты и обыски. По их результатам будет принято решение, передавать ли дело прокуратуре Франции по борьбе с терроризмом, сообщил источник, знакомый со следствием.

Один из пострадавших полицейских получил переломы обеих ног и перелом черепа, после чего было принято решение ввести его в состоянии искусственной комы. Его напарник также госпитализирован.

Источник в правоохранительных органах отметил, что подозреваемый преднамеренно наехал на полицейских, поскольку хотел отомстить за события в Палестинской автономии, сообщило агенство Reuters.

Франция ранее подвергалась нападениям со стороны исламистских боевиков. В октябре 2019 сотрудник отделения информационных технологий в штабе полиции в центре Парижа ножом убил четырех человек прежде, чем был застрелен. Сообщается, что он принял ислам десять лет назад.