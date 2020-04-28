 

В пригороде Парижа совершен наезд на двух полицейских

28.04.2020, 2:18, Новости дня

В пригороде Парижа автомобиль сбил двух полицейских, когда они проводили рутинную проверку. Из-за полученных травм одного из правоохранителей пришлось ввести в состояние искусственной комы.

В полиции заявляют, что наезд носил преднамеренный характер. Источники в правоохранительных органах отмечают, что на месте происшествия был арестован 30-летний водитель, живущий неподалеку в районе, где на прошлой неделе вспыхнули беспорядки.

Были проведены психиатрические тесты и обыски. По их результатам будет принято решение, передавать ли дело прокуратуре Франции по борьбе с терроризмом, сообщил источник, знакомый со следствием.

Один из пострадавших полицейских получил переломы обеих ног и перелом черепа, после чего было принято решение ввести его в состоянии искусственной комы. Его напарник также госпитализирован.

Источник в правоохранительных органах отметил, что подозреваемый преднамеренно наехал на полицейских, поскольку хотел отомстить за события в Палестинской автономии, сообщило агенство Reuters.

Франция ранее подвергалась нападениям со стороны исламистских боевиков. В октябре 2019 сотрудник отделения информационных технологий в штабе полиции в центре Парижа ножом убил четырех человек прежде, чем был застрелен. Сообщается, что он принял ислам десять лет назад.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Мэр Ивано-Франковска потребовал вывезти ромов из города, заявив, что они не соблюдали карантин

24.04 / Помпео: Китай не дает американским ученым въехать в страну для расследования коронавируса

01.04 / Ректор “Щуки”: к самоизоляции нужно отнестись очень серьезно

15.04 / Премьеру смартфона Meizu 17 перенесли

09.04 / Урожай овощей и фруктов во Флориде пал жертвой коронавируса

09.04 / Путин потребовал скорректировать работу в сфере ВТС

25.04 / Лавров объяснил, почему страны ЕС не обращаются к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом

27.04 / В Черном море найден затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»

06.04 / Иранский депутат заявил, что решение сбить самолет МАУ было правильным. Украина потребовала от Ирана объяснений

29.03 / Коронавирусное заболевание (COVID-19): памятка для пациентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска