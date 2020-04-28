Сафин связал конфликт Уткина и Соловьева с «давлением карантина»

28.04.2020, 2:16, Новости дня

Российский теннисист Марат Сафин, комментируя конфликт спортивного журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьева, заявил, что «карантин всех поддавливает».

Сафин сообщил об этом в прямом эфире в Instagram-аккаунте генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки.

«Не знаю, кого как карантин доведет», – приводит его слова РИА «Новости».

Ситуацию вокруг конфликта Уткина и Соловьева он назвал «смешной», отметив: «Люди языком болтают, а закончится мордобоем?». Сафин подчеркнул, что и Уткин, и Соловьев «в разговорном жанре работают», но при этом «не могут выяснить отношения».

Он выразил надежду, что «все успокоятся и выживут».

Напомним, конфликт Уткина и Соловьева начался с того, что Соловьев отчитал бывшего спортивного комментатора за критику режима самоизоляции. В результате обмена заявлениями Соловьев пригрозил «разок врезать» Уткину.