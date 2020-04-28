 

Какой погоды на майские праздники ждать россиянам

28.04.2020, 2:10, Разное

По прогнозам, на улице может потеплеть до +15. При этом метеоролог добавил, что все может измениться из-за определенных особенностей состояния атмосферы.

Также Роман Вильфанд сравнил погоду с человеком, передает “Царьград”. Есть обстоятельства, которые он может предвидеть, а есть то, что запланировать невозможно.

Традиционно в хорошую погоду на майские праздники россияне любят ходить на шашлыки. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса подобным планам не суждено сбыться. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла граждан от нарушения режима самоизоляции в праздничные дни для недопущения пика заболеваемости COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталия Дудина (@ya.nataliya.vrn) 26 Апр 2020 в 12:09 PDT

Погода на майские праздники может быть поистине непредсказуемой – от заморозков до жары. А самые отчаянные не раз открывали в это время купальный сезон.

Напомним, что в прошлом году погода на майские праздники была относительно стабильной и теплой. В первые выходные столбики термометров в столице поднимались до +20. А вот ближе ко Дню Победы в Москву пришли дожди.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева устроила перед родами фотосессию без белья

03.04 / Мнение: Botkina Covid Fashion

30.03 / Звезда реалити-шоу “Дом-2” Анастасия Ковалёва испугала жителей Челябинска, вернувшись из Италии

27.04 / Мнение: Письмо: “Что это вообще было??”

02.04 / «Это страшно»: Заразившаяся коронавирусом модель Victoria’s Secret Алексина Грэм рассказала о течении болезни

29.03 / Монарх Таиланда с любовницами сбежал в Германию от коронавируса

07.04 / «Все, что врачи рекомендуют родителям, — купить маленький гробик»

24.04 / Набиуллина: Раздача денег населению спровоцирует «взрыв инфляции»

23.04 / Мнение: Как российская армия сражается с коронавирусом

21.04 / Цена американской нефти WTI поднялась выше нулевой отметки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска