 

С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн – Пенсионный фонд

28.04.2020, 1:54, Новости дня

С начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на 87,16 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионные фонда.

По состоянию на 1 апреля размер средней пенсии в стране составлял 3170,14 грн.

1 января этого года средняя пенсионная выплата составляла 3082,98 грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением в стране карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5000 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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