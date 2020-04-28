Дело Гандзюк. Активисты пришли с протестами под дом Венедиктовой и требуют ее отставки

28.04.2020, 1:54, Новости дня

Активисты инициативы “Кто заказал Катю Гандзюк?” пришли с протестами под здание, где проживает глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова. Трансляцию протеста вели на странице инициативы в Facebook.

Активисты пришли под здание, где проживает генпрокурор, и требуют ее увольнения, а также продолжения расследования против председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и жителя Херсона Алексея Левина, которые фигурирую в деле об убийстве Гандзюк.

Под окнами ее дома собралось около 100 протестующих, присутствуют также полицейские. Активисты скандировали: “Венедиктова, выходи!” Эту же фразу написали на асфальте возле входа в подъезд.

Венедіктову у відставку! Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Срок досудебного расследования по делу об убийстве Гандзюк истекал 29 июля 2020 года, однако в СБУ сегодня заявили об окончании следствия, материалы которого открыты для ознакомления подозреваемым и их защите. Адвокаты Мангера и Левина утверждали, что, по их подсчетам, сроки следствия истекли 2 апреля и после этой даты нельзя проводить никаких следственных действий.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, он отрицает свою причастность к преступлению.