За время карантина в Украине без работы осталось 277 тыс. ФЛП – Opendatabot

28.04.2020, 1:54, Новости дня

За время карантина в Украине без работы осталось 277 тыс. физических лиц – предпринимателей. Об этом свидетельствуют результаты анализа Opendatabot.

Отмечается, что из-за карантинных ограничений больше всего пострадали предприниматели, которые вели рыночную деятельность (без работы осталось более 211 тыс. ФЛП). Негативно сказался карантин на ФЛП, которые работали в сфере плановой медицины и стоматологии (почти 15 тыс. ФЛП), образования (почти 14 тыс.), развлечений (более 10 тыс.), туризма (более 8 тыс.) и прочие.

Регистрация новых ФЛП уменьшилась в три раза. До введения карантина в Украине еженедельно регистрировалось более 5 тыс. новых предпринимателей. Сейчас – 1,5 тыс. в неделю.

Также втрое сократилось число регистрируемых компаний – с 1,5 тыс. еженедельно до 495 за последнюю неделю.

Количество вакансий в стране за период карантина сократилось почти в 2,5 раза.

22 апреля Кабинет Министров Украины принял решение обеспечить дополнительные соцгарантии на период карантина для физических лиц – предпринимателей, имеющих детей.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.

По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.