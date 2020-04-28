Дремучие невежи обвиняют Билла Гейтса в причастности к пандемии

28.04.2020, 1:50, Новости дня

"Выбрать из сотни проектов несколько многообещающих, найти средства и наладить параллельное производство". Это формула борьбы с коронавирусом от Билла Гейтса, по мнению которого промышленное изготовление вакцины от COVID-19 можно будет запустить в течение пары лет.

Лучше было бы быстрее, и тут уж готов поспособствовать сам основатель Microsoft, а по совместительству один из наиболее активных благотворителей современности и почетный партнер Всемирной организации здравоохранения. Он уже выделил 250 миллионов долларов семи лабораториям, где работают над соответствующими препаратами, и дал понять, что это не предел. Дескать, главное — результат, ну а деньги у него обязательно найдутся.

Вот только стоило миллиардеру высказаться, как сразу все громче заговорили сторонники теорий о, якобы, причастности Гейтса к нынешней пандемии и о том, что под предлогом массовой вакцинации он, опять же, якобы, продвигает массовое чипирование людей. Каким образом первое связывают со вторым, и стоит ли вообще верить подобному?

Пока Билл Гейтс жертвует деньги для борьбы с коронавирусом, другие уверяют, что создатель Microsoft преследует другую цель и рушат образ филантропа и мецената. Мол, значимая часть средств – миллионы и даже миллиарды долларов — Билл Гейтс годами отправлял как раз на создание не то вакцин, не то бактерий, которые должны были снизить население Земли.

Цель, которую приписывают Гейтсу, многие бы приравняли к геноциду. Говорят, что миллиардер гонится за идеей "контроля за популяцией", под эту версию нашли его интервью и выступления. В одном из них Билл Гейтс уверял, что работа над вакцинами должна снизить рождаемость на 10-15 процентов. В другом, еще пять лет назад, будто бы предупреждал, что самый большой риск для человечества не ядерная война, а инфекционный вирус. Одни Гейтса называют чуть ли не пророком, другие – режиссером коронавируса.

Так или иначе, во многом футуристичные идеи Билла Гейтса о чипировании людей пошли в массы. Виктория Боня в своих соцсетях и в интервью опасается, что всех будут чипировать массово, и подхватила фейк о том, что вышки 5G, якобы, распространяют коронавирус. Она нашла доклад некого эксперта, который верит в рептилоидов, и сделала вывод о том, что через 5G можно будет управлять людьми.

Получается, что экспертами по конспирологии, вирусологии и в тоже время по IT-технологиям стали ведущие реалити-шоу, селебрити и блогеры, к которым прислушиваются миллионы. Но поддержат ли их коллеги по медийному цеху в том, что зло, с которым борется цивилизация, готовилось годами? При этом распространение такой информации – о вышках, которые могут передавать инфекцию, — может быть опасно. В ряде стран фейк получил такую популярность, что люди начали их сжигать.

Безусловно, коронавирус создал большие трудности для тех, кто сейчас находится в самоизоляции, но это вовсе не повод культивировать непроверенную информацию и потенциально создавать панику в соцсетях у своих подписчиков.