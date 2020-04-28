В зоне особого риска: растет печальный список погибших от коронавируса врачей

28.04.2020, 1:50, Новости дня

Шесть тысяч двести новых случаев за сутки. Последние данные по динамике коронавируса в РФ от оперативного штаба. Итого — к понедельнику уже больше 87-ми тысяч заболевших COVID-19 — во всех регионах страны. И что самое главное — среди заразившихся немало тех, на кого рассчитывают другие пациенты. Речь о медработниках.

Врачи — и это понятно — сейчас в зоне риска, избежать инфекции удается не всегда. Болеют — сотни, есть и те, кто, к сожалению, с коронавирусом — не справился.

Сергей Белошицкий был в числе тех врачей, которые первыми встретили новую коронавирусную инфекцию. Он — опытный врач-анестезиолог-реаниматолог. Работал в Александровской больнице, которую перепрофилировали в инфекционный госпиталь и закрыли на карантин. Две недели Сергей Белошицкий работал практически круглосуточно, не покидая стен клиники.

"Медицинское сообщество города понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни врач, который с первых дней оказывал помощь больным с новой коронавирусной патологией", — сообщил Евгений Шляхто, генеральный директор НИМИЦ им. В.А. Алмазова, академик РАН.

"Я имел честь работать с ним 7 лет в Елизаветинской больнице. Я хорошо его помню, великолепный анестезиолог, потрясающе души человек", — вспоминает Владимир Сулима, заведующий реанимацией больницы Святого Георгия.

В воскресенье в Санкт-Петербурге подтвердили смерть и еще одного врача с диагнозом COVID-19. Алексей Филиппов, врач-нейрохирург высшей категории с более чем 20-летним стажем. Последние годы он был заведующим отделением нейрохирургии.

В Ставропольском крае скончалась медсестра Наталья Осипович. Она проработала в больнице 44 года. В апреле делала процедуры больным с коронавирусной инфекцией. У нее самой на первых этапах болезнь протекала бессимптомно.

"Мы сначала выявили по снимкам одностороннюю пневмонию, проводили все лечение антибактериальными противовирусными препаратами в соответствии с рекомендациями", — говорит Антон Скорняков, главный врач районной больницы села Кочубеевского.

Не помогло лечение и Алексею Васильченко из Краснодарского края. Он подхватил смертельный вирус, когда делал рентген больным с коронавирусной инфекцией.

В больнице уже несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 25 апреля сразу после совещания с главврачами ростовских больниц министру стало плохо. Ее пришлось экстренно госпитализировать. Коллеги Быковский отмечают, что последние недели министр практически жила на рабочем месте.

В Бурятии на дежурство вновь заступили врачи, уже ушедшие на пенсию. К ним обратились за помощью в экстренной ситуации, когда из-за массового заражения врачей в полном составе пришлось на карантин коллектив инфекционной больницы.

Медсестре Алле Жаповой позвонили поздно вечером: помоги, не хватает рук. Она давно не работает в больнице, последние годы преподавала в медучилище, но на дежурство вышла сразу после звонка.

Выходить ли на работу, рискуя своим здоровьем, или остаться спокойно дома? Этот выбор, по словам врачей, они сделали уже много лет назад, когда только поступали в медицинский университет.

Инна Матвеева — врач-инфекционист из Новокузнецка. Она, как и все ее коллеги, теперь работает не сменами, а вахтами — от 7 до 14 дней каждая. Домой — мужу и дочери — Инна звонит раз в день, когда выходит в чистую зону. В этих коротких разговорах по видеосвязи говорят больше не о нынешних трудностях, а о будущем — об обычной невахтовой жизни.

"У нас в драматическом театре должна была состояться премьера спектакля "Лолита". У меня были куплены билеты. И так получилось, что ровно в этот день театр закрыли на карантин, а у нас в инфекционном отделении открыли госпиталь. И я сейчас больше всего хочу, чтобы эпидемия закончилась, и я бы сходила в драмтеатр", — устало признается Инна Матвеева, врач-инфекционист Новокузнецкой клинической больницы.

Ну и конечно желание всех врачей без исключения — поехать домой. Они сейчас одни из немногих, кто может искренне сказать — очень хочется, наконец, посидеть дома.