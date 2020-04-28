 

Число жертв коронавируса приблизилось к 200 тыс. человек

28.04.2020, 1:48, Новости дня

Жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

За сутки жертвами стали 4 тыс. 982 человека, 85,5 тыс. заразились. Общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек, умерли 198 тыс. 668 человек. Из них 1 млн 359 тыс. 380 случаев COVID-19 приходится на Европу, где жертвами коронавируса стали 124 тыс. 525 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число вирус-положительных в мире превысило 3 млн человек, жертвами коронавирусной инфекции стали 208 тыс. 131 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу оценили в 100 млрд рублей

25.04 / Первой жертвой коронавируса в Сочи стал депутат

24.04 / Испанские ученые обнародовали сенсационные выводы о коронавирусе

27.04 / В четырех регионах России вводится обязательное ношение масок. В трех областях – пропускной режим

01.04 / Убийство украинца в Португалии. Трех подозреваемых сотрудников миграционной службы задержали

04.04 / Власти России приостановили вывоз своих граждан из-за границы

14.04 / Рада оставила в бюджете финансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре. Ярославский просил об этом в телеэфире

30.03 / В Украину из-за границы в рамках эвакуации вернулось более 144 тыс. граждан – МИД

07.04 / «Аэрофлот» предупредил пассажиров из Москвы об изоляции по прилету в регионы

29.03 / Коронавирусное заболевание (COVID-19): памятка для пациентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска