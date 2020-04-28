Число жертв коронавируса приблизилось к 200 тыс. человек

28.04.2020, 1:48, Новости дня

Жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

За сутки жертвами стали 4 тыс. 982 человека, 85,5 тыс. заразились. Общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек, умерли 198 тыс. 668 человек. Из них 1 млн 359 тыс. 380 случаев COVID-19 приходится на Европу, где жертвами коронавируса стали 124 тыс. 525 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число вирус-положительных в мире превысило 3 млн человек, жертвами коронавирусной инфекции стали 208 тыс. 131 человек.