 

Осложнения кори, о которых почти никто не знает

28.04.2020, 1:40, Разное

Осложнения кори могут быть тяжелее, чем большинство людей может себе представить. В журнале BMJ Case Reports ученые описали течение кори у трех взрослых.

В первом описанном случае корью заболел молодой человек, который получил недостаточную иммунизацию от болезни в детстве. Болезнь осложнилась гепатитом – воспалением печени. У второго описанного пациента корь вызвала аппендицит, а у третьего – менингит, он обратился с жалобами на сильную головную боль и нарушения со стороны зрения. У второго и третьего пациентов не было подтверждения пройденной вакцинации.

Все три пациента пошли на поправку после лечения, ни у одного из них не развились хронические проблемы.

Ученые отмечают, что корь подавляет иммунную систему, поэтому осложнения могут коснуться любого органа. Почти треть случаев заболевания связана минимум с одним осложнением. К распространенным проблемам, которые связаны с корью относятся пневмония, судорожные приступы и энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга). В тяжелых случаях корь осложняется подострым склерозирующим панэнцефалитом, который необратимо поражает нервную систему.

Ученые связывают увеличение заболеваемости корью в последние годы с широкой оглаской в прессе в начале 2000-х годов опровергнутого исследования, которое связывало вакцину против кори, паротита и краснухи с аутизмом. Они подчеркивают, что для поддержания коллективного иммунитета и предупреждения новых эпидемий охват вакцинацией должен быть высок во всем мире.



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