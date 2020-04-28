Мнение: Обзор на “Зулейху”

28.04.2020, 1:15, Разное

Для тех, кто жаждал обзора на "Зулейху" от посмотревших. Годный разбор самого сериала от Пучкова, который таки решил потратит на него время.

Прицепом.

1. О реальном отношении Советском власти к кулакам – https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/serial-zuleiha-o-realnom-otnoshenii-sovetskoi-vlasti-k-vyslannym-kulakam-5ea6a934e553831c6fd363e5

2. Генпрокуратуру просят проверить "Зулейху" на нарушение законодательства – https://ruposters.ru/news/27-04-2020/deputat-poprosil-proverit-serial