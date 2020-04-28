Мнение: О шведском антикоронавирусном чуде

28.04.2020, 1:10, Разное

Как многим видится, шведский метод противодействия эпидемии CoVID-19 уже доказал или вот-вот докажет свою эффективность. В стране, которая выбрала наиболее мягкий вариант социального дистанцирования, не предусматривающий тотальных самоизоляций, жёстких карантинов и ковровых ограничений, похоже, намечается выход на пресловутое плато заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Спустя всё те же 8 недель с момента начала активной фазы.

При этом Швеция совсем не завалена трупами погибших от коронавируса, а её #экономика, похоже, не слишком сильно пострадала, в отличие от многих других, измученных поспешно введёнными ограничениями. И главный вопрос теперь: «А что, так можно было?».

Прежде, чем на него ответить, давайте посмотрим на другую сторону медали.

Вот так пока выглядит приближение долгожданного плато.

Вот, для сравнения, аналогичный график по находящейся рядом Норвегии.

Вот несколько сухих цифр. В Швеции в 2 раза больше заболевших CoVID-19, чем в Норвегии, и в 4 раза, чем в Финляндии. Хотя все эти страны-соседи сопоставимы как по плотности населения, так и по эффективности национальных систем здравоохранения. Но главное – число умерших. В Швеции оно превышает соседок на порядок: по состоянию на сегодня 2274 Швеция, 205 – Норвегия, 193 – Финляндия.

И вот ещё один график. На нём отражена понедельная разница в количестве умерших по возрастам в 2020 году и в предыдущие пять лет (усреднённые значения).

Если кому-то кажется, что дополнительных 200-300 человек в неделю – это совсем немного для 10-миллионной Швеции, то в действительности это означает превышение в 1,5-2 раза над средним за пятилетку уровнем в каждую из недель конца марта и всего апреля. В обычное время в стране в этот период года регистрируется 1600-1800 смертей за неделю, в текущем – порядка 2300-2500.

Ну и про экономику. Выпуск промтоваров, по предварительным данным, сократился на 1% в I квартале, туризм просел на 16%, гостиничный бизнес – на 10%, авиаперевозки – на 19%. Что, несомненно, повлияет и на экономическую активность в целом.

Так стоило ли так жертвовать своими стариками? Чего ради?