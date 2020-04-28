 

Трамп посоветовал штатам как можно скорее снимать санитарные ограничения

28.04.2020, 1:08, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в США улучшается, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Федеральные власти, как сообщил Трамп, советуют штатам «как можно скорее» снимать санитарные ограничения, но «безопасным образом», передает ТАСС.

По его словам, «все части» США сейчас либо находятся в «хорошей форме», либо «дела там идут лучше в том, что касается коронавируса», передает РИА «Новости».

Как сообщил президент США, в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане снижается число выявленных случаев заражения. В других кризисных регионах этот показатель стабилизировался.

Трамп надеется довести число тестов на COVID-19 в стране до 400 тыс. в день. 25 апреля сообщалось, что проводят свыше 200 тыс. тестов в сутки. Сейчас в США проведено уже 5,4 млн тестов.

Напомним, в США подтверждено уже более 950 тыс. случаев коронавируса, умерли более 55 тыс. человек. 



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