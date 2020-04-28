В Украине намерены открыть продовольственные рынки

28.04.2020, 1:00, Новости дня

КИЕВ – В украинском правительстве разработали четкие критерии и алгоритмы, которые позволят открыть 281 продовольственный рынок по всей территории страны во время борьбы с COVID-19.

Как сообщает Правительственный портал органов исполнительной власти, решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков правительство рассмотрит 29 апреля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будет строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля во время онлайн-совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.

Президент Украины отметил, что «продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно».

«Есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», – подчеркнул Владимир Зеленский.

К 27 апреля – больше 9 тысяч случаев COVID-19

По данным Центра общественных связей, сообщает Министерство охраны здоровья на странице в Фейсбуке к 9:00 27 апреля в стране было 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Карантинные мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом в Украине, действуют до 12 мая. С 6 апреля на всей территории Украины до конца карантина украинцы обязаны носить маски или респиратор в общественных местах, передвигаться не более, чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Эти нормы – некоторые из списка новых ограничений для противодействия распространению коронавирусу.

Покупать овощи на рынках – традиция

Руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Александр Хорев отмечает, что продовольственные рынки – это главные площадки в стране, где украинцы покупают в том числе и овощи и фрукты.

«На таких рынках продается еда, необходимая для ежедневной жизнедеятельности украинцев. Это те же овощи – составляющие «борщевого набора», в большей мере украинцы покупают еду на продуктовых и оптовых рынках, доля супермаркетов растет, но через них проходит по нашим оценкам не больше 20 процентов, или даже 15 процентов всей плодоовощной продукции», – говорит Александр Хорев корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, «маленький процент» продажи овощей и фруктов через сети супермаркетов объясняется тем, что крупные магазины не принимают сельскохозяйственную продукцию без необходимых документов.

«У нас много производителей овощей и фруктов без документов – продукцию выращивают в своих хозяйствах, а супермаркет не возьмет у вас такую продукцию без документов», – считает Александр Хорев.

Он отмечает, что действия правительства по поводу закрытия продуктовых рынков в период распространения коронавируса – правильные. Однако, по словам эксперта, украинцев также нельзя лишать возможности сбывать свою сельскохозяйственную продукцию.

«Получается палка о двух концах – правительство предлагает правильные меры, но и людей без овощей и фруктов оставить нельзя. Других каналов, чтобы обеспечить все потребности покупателей, нет. Надеюсь, это решение о возобновлении работы будет сопровождаться всеми необходимыми карантинными и санитарными мерами между покупателем и продавцом», – подчеркивает Александр Хорев.

Он отмечает, что в Украине пять крупных оптовых рынков и «огромное» количество розничных торговых площадок.

Протесты и карантин

Протесты представителей малого бизнеса и фермеров вынуждают власть пойти на уступки и открыть рынки, считает блогер, медиа-эксперт Сергей Рачинский.

«Вопрос для власти – факт протеста. Хоть он не был массовым, но возник в нескольких городах, был организованным, с конкретными требованиями. И власть явно была не готова к этому, но, чтобы ситуация не обострялась дальше, украинское руководство приняло решение пойти навстречу. К тому же экономическая ситуация такова, что без рынков будет сложно поддерживать жизнедеятельность страны», – говорит Сергей Рачинский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Рынки – промышленные, продуктовые, овощные, по его словам, создают «длительную производственную цепочку», в которой задействованы различные сферы деятельности – транспорт, хранение, логистика, переработка, реализация товара.

«Остановив рынки власти, по сути, абсолютно не задумывалась над тем, что она парализовала целую цепочку производственной деятельности. Люди остались без дела, пропадает продукция, все это выглядело довольно демонстративно – у обывателей возникали вопросы, почему супермаркеты работают, а рынки – нет, где торговля часто идет на свежем воздухе», – отмечает Сергей Рачинский.

Он подчеркивает, что основной аргумент украинской власти по вопросу введения карантина базируется на статистике борьбы с коронавирусом в западных странах.

«На самом деле, как мне кажется, в Украине ничего не случилось, и не случится. Украинцы привыкли рассчитывать сами на себя, никогда не рассчитывали на власть, государственное здравоохранение, к нему обращались в крайних случаях. С другой стороны, власть использует любую возможность для того, чтобы списать свои неудачи», – утверждает Сергей Рачинский.

Предприниматели требуют открыть рынки

Как сообщает Информационное агентство АСС, 27 апреля несколько десятков человек вышли на акцию протеста у здания Черновицкой областной государственной администрации. Люди протестуют против карантинных ограничений и просят открыть продуктовые рынки, отмечает АСС.

По данным Украинского национального информационного агентства «Укринформ», в Винницкой области в городе Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета из-за карантинных ограничений для бизнеса.

«Ведь ничто не работает, все наши заведения закрыты, а реальной поддержки от властей нет», – сказала участница акции-предприниматель Юлия Новикова.

Представители малого бизнеса города Каменское, Днепропетровская область 25 апреля, несмотря на карантин, силой открыли ворота рынков и начали работу, сообщает Укринформ.

Корреспондент.net пишет о продолжающихся протестах: в городе Хуст Закарпатской области была перекрыта дорога, в Харькове 27 апреля состоялся автопробег предпринимателей.