Правозащитники отмечают «лазейки» в анонсированных Саудовской Аравией реформах системы наказаний

28.04.2020, 1:00, Новости дня

Правозащитники в понедельник с осторожностью приветствовали решение Саудовской Аравии отменить наказание плетьми и смертную казнь для несовершеннолетних, отметив, что в проводимых реформах есть «лазейки».

Изменения подчеркивают стремление фактического лидера страны, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, модернизировать ультраконсервативное королевство.

«Хотя анонсированные изменения представляют собой большой шаг вперед, остаются вопросы по поводу масштаба их реализации», – отметил эксперт по Ближнему Востоку из правозащитной организации Human Rights Watch Адам Кугл. По его словам, реформа предусматривает лазейки, позволяющие продолжать использование этих видов наказаний в определенных случаях.

Как пояснил глава саудовской Комиссии по правам человека Аввад Алаввад, избиение плетьми будет заменяться штрафами или лишением свободы, однако может применяться в качестве «хадд» – предусмотренного шариатом наказания за серьезные преступления, в том числе супружескую измену.

Обозреватели отмечают, что правительство вряд ли отменит такие наказания полностью из опасений вызвать гнев у ультраконсерваторов, многие из которых и так недовольны проводимой либерализацией страны.

Согласно королевскому указу, лица младше 18 лет, признанные виновными в совершении преступлений, отныне будут приговариваться к тюремному заключению сроком не более 10 лет.

Однако организация Reprieve отмечает, что реформа оставляет прокурорам возможность добиваться смертной казни для несовершеннолетних.

Также неясно, будет ли решение иметь обратную силу. В настоящий момент смертной казни ожидают как минимум шестеро представителей шиитского меньшинства, которых признали виновными в терроризме из-за участия в антиправительственных протестах во время Арабской весны, когда они были несовершеннолетними.

Эксперты ООН в прошлом году настоятельно призвали Саудовскую Аравию не казнить их. Саудовские власти не уточняют, будут ли отменены вынесенные им приговоры.

Алаввад настаивает, что указ нацелен на создание «более современного уголовного кодекса» и что последуют дальнейшие реформы.

Хеба Морайеф из Amnesty International отмечает, что, хотя реформы представляют собой значительный шаг, количество смертных казней в Саудовской Аравии за прошлый год достигло шокирующих высот. По официальной статистике, в стране казнили 187 человек. Это максимальный показатель с 1995 года, когда было совершено 195 казней.