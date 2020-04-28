 

В Кремле спрогнозировали срок действия карантина из-за коронавируса

28.04.2020, 0:52, Разное

В Кремле ожидают выхода на плато эпидемии коронавируса к середине мая. “В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче”, – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что критическая фаза эпидемии в Италии и Испании длилась примерно полтора месяца. Дольше быть не может, заметил Песков. Ранее СМИ сообщали, что продление карантина в России планируется до середины мая, а дальше возможна постепенная отмена ограничительных мер.

Жизнь после эпидемии вернется в нормальное русло, а трудности быстро забудутся, заявил Песков. “Государству нужно будет помогать гражданам, и вы видите, что оно уже помогает”, – сказал представитель президента в интервью газете “Аргументы и факты”.

При этом он отметил, что в борьбе с коронавирусом важно найти золотую середину: сохранить жизнь и здоровье людей, но в то же время поддержать экономику. Именно поэтому президент Владимир Путин предоставил главам регионов широкие полномочия, пояснил Дмитрий Песков.

Коронавирусом в России заразились более 80 тысяч человек. Из них около половины – в Москве. Режим всеобщей изоляции действует до 1 мая. Ряд СМИ анонсировали продление карантина до 12 мая.

Тем временем Европа начала постепенную отмену ограничительных мер из-за коронавируса. Италия, Испания и Германия после прохождения пика эпидемии начали ослаблять карантин.



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