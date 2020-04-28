 

Жители Санкт-Петербурга меньше всех беспокоятся о коронавирусе

28.04.2020, 0:52, Разное

Специалисты страховой компании “Росгосстрах Жизнь” и банка “Открытие” обнародовали список российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены пандемией коронавируса. Рейтинг возглавил Дальневосточный округ, где 11,9% опрошенных оценили свой страх на максимальное количество баллов (10), передает РБК.

На второй строчке оказался Приволжский округ. Там 11% россиян признались, что беспокоятся из-за ситуации с распространением смертельной инфекции. Также в первую десятку попала Москва, где 10,8 респондента оценили свой уровень тревоги на 10 баллов, уточняет URA.ru.

При этом в некоторых регионах граждане совсем не переживают из-за пандемии. В частности, в Санкт-Петербурге 33,3% опрошенных заявили, что не беспокоятся из-за коронавируса. С ними солидарны жители Северо-Кавказского федерального округа и Сибирского федерального округа – 21% и 20,8% соответственно, передает “Москва 24”.



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