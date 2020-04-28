Le Monde – Франция проиграла в войне за маски и тесты, и это дорого ей обходится

28.04.2020, 0:45, Новости дня

С самого начала коронавирусного кризиса Франция серьёзно отставала от других стран на двух фронтах — в вопросах производства медицинских масок и тестов на Covid-19, пишет Le Monde в редакционной статье. Этот дефицит дорого обходится стране, система здравоохранения которой сегодня работает на пределе, а экономика терпит серьёзные убытки от всеобщей изоляции, отмечает газета. Вину издание возлагает на неповоротливую французскую административную систему, не сумевшую вовремя адаптироваться к кризису.



Reuters

«Инвентаризацию» того, что сработало, а что не удалось, разным странам в борьбе с «мировой напастью» можно будет провести только по окончании пандемии Covid-19, однако нельзя отрицать, что с самого начала кризиса Франция отставала на двух фронтах, пишет Le Monde в редакционной статье. Сначала страна столкнулась с дефицитом масок, который правительство на первых порах пыталось отрицать, затем ей не удавалось следовать предписанию директора ВОЗ, который, начиная с 16 марта, советовал странам, столкнувшимся с эпидемией, «тестировать, тестировать и ещё раз тестировать».

Как поясняет газета, тестирование потенциальных носителей вируса на раннем этапе, даже когда их симптомы слабо выражены, позволяет изолировать их и разорвать цепочку распространения заболевания. Если такие страны, как Германия, неукоснительно выполняли и продолжают выполнять рекомендацию ВОЗ, демонстрируя очевидные результаты, Франция оказалась в числе отстающих. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, к 15 апреля во Франции проводилось в среднем 5,1 тестирований на 1 тыс. жителей, что почти в 3 раза меньше показателей других стран.

Несмотря на усилия правительства, последствия этого отставания оказались тяжёлыми: во избежание неконтролируемого развития эпидемии и перенапряжения системы здравоохранения, начиная с 17 марта, всё население страны на два месяца было помещено в условия изоляции. Эти меры повлекли за собой серьёзные последствия для экономической активности, а также для здоровья и морального духа людей, запертых в своих жилищах.

«Цена, выраженная в человеческих жизнях, чудовищна», — констатировал в недавнем интервью Le Monde врач-эпидемиолог и бывший генеральный директор службы здравоохранения Вильям Даб, противопоставивший героизм медперсонала и превосходное лечение тяжелобольных серьёзным пробелам в системе государственного здравоохранения. В процессе раздробления системы и подчинения её требованиям рынка отрасль профилактики заболеваний в последние годы была брошена.

Что касается нехватки тестов и масок, проблема заключается не в желании или способности Франции производить их, а в неспособности административной системы адаптироваться к условиям кризиса, полагает газета. Неповоротливость, не всегда обязательная для обеспечения надёжности тестов, проявилась со всех сторон. Она выражалась и в избыточном следовании процедурам, и в желании защитить тот или иной «бастион», и в отсутствии диалога между префектурами и региональными службами здравоохранения. В результате больше месяца драгоценного времени было потеряно — правительству удалось объединить всех государственных и частных игроков вокруг проекта производства тестов только к середине апреля.

Как напоминает издание, в недавнем интервью газете Financial Times президент Франции заявил, что Франция, как и другие страны, извлекает урок из собственной уязвимости, смысл которого в том, чтобы впредь отдавать приоритет «вопросам образования, здравоохранения и климата». По убеждению редакции, для укрепления французского здравоохранения недостаточно будет вливания в него миллиардов евро. «Всё должно быть переосмыслено, чтобы обеспечить, в наилучших возможных условиях, защиту французов», — заключает Le Monde.